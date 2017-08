PC XOne PS4

Unverändert geht es gegen Dr. Willy. Unverkennbar: die Original-Grafik

Inhalt ist alles

Die Bossgegner haben es in sich. Bei Erfolg erhaltet ihr die Waffe des Besiegten.

Herausforderungen

Fazit

Bockschwer

In einem Satz: Abschluss der Reihe, mit einem Mega Man, wie man ihn kennt

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Mit dem zweiten Teil derveröffentlicht Capcom die Teile sieben bis zehn der beliebten Reihe um den blauen Kampfroboter mit dem Kanonenarm. Wir hüpften durch die verschiedenen Teile und erklären euch, ob das Action-Jump'n'Run heute noch begeistern kann.Viele von euch verbinden mit Mega Man völlig unterschiedliche Dinge. Die einen machten vor 30 Jahren an der Hand des blauen Roboters die ersten Schritte in Sachen Videospiele, andere wiederum waren fasziniert vom krass hohen Schwierigkeitsgrad oder verfluchten selbigen bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Und für einige war es nur eine Fußnote in der Spielelandschaft, die einfach bekannt, aber nicht interessant genug war. Umso besser also, dass nun alle Teile anhand der Collections wiederbelebt wurden und Fans, sowie alle die es werden wollen, erneut zugreifen können.Nachdem wir noch schnell den ersten Teil der lies hier den dazugehörigen eShop-Check ) erfolgreich durchspielten *hust*, machen wir uns nun an den Nachfolger. Zu Beginn dürft ihr frei aus den vier zur Verfügung stehenden Mega-Man-Teilen wählen und mitunter fröhlich umherspringen und wechseln, der Schnellspeicherfunktion sei Dank. Rein inhaltlich hat sich nichts getan. Ihr findet alle Spiele genauso vor, wie sie seinerzeit veröffentlicht wurden, inklusive aller Pixel, die euch in Tränen ausbrechen lassen. Nostalgiker weinen aufgrund des Retro-Charmes, der original erhalten bleibt, und Grafikliebhaber ob des Breis der den kleinen 4:3-Bildausschnitt erfüllt.Nichtsdestotrotz ballert ihr euch in feinster 2D-Optik Bild für Bild durch die einzelnen Levels, bis ihr am Ende eines jeden Abschnittes entweder einem Zwischen- oder gar einem Endboss gegenübersteht, nur um am Ende des Spiels den gefürchteten Dr. Willy zur Strecke zu bringen. Der Schwierigkeitsgrad ist schon wie zu Ursprungszeiten äußerst knackig und auch für geübte Spieler eine Riesenherausforderung. Eine Hilfe sind die Lebensleisten, die, wie schon im Vorgänger, nach oben angepasst wurden und das Durchspielen deutlich erleichtern.Ebenfalls wieder mit dabei sind die Herausforderungen, die jeweils zu zehnt in jedem Teil auf euch warten. In den Stage Remixes, dem Durchspielen auf Zeit oder dem Zwischenboss- und Boss-Rush werden eure Fähigkeiten erneut geprüft und auf eine harte Probe gestellt. Abgerundet wird das Spielerlebnis durch den treibenden und eingehenden Soundtrack, der separat im internen Music-Player abgespielt werden darf. In den Optionen stellt ihr entweder das Originalbild, das etwas größere Vollbild oder das komplett auf den Bildschirm übertragene gestreckte Bild ein. Hinzu wählt ihr einen von fünf Hintergründen aus und aktiviert bei Bedarf den Filter, der euch den Effekt eines Röhrenbildschirms vorgaukelt.Die Mega Man Legacy Collection 2 bringt Altbekanntes auf die aktuellen Konsolen. Ihr erhaltet eine Sammlung von knackigen Spielen, die allesamt noch spielbar sind, aber auch eine gehörige Toleranzgrenze einfordern, sei es spielerisch als auch grafisch. Abgerundet durch den tollen Soundtrack erhalten Fans sowie Sammler einen nettes Stück Nostalgie, das eventuell in das Regal oder auf die Festplatte gehört.