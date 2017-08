Horizon - Zero Dawn: Storyerweiterung The Frozen Wilds im November

PS4

Wie Sony heute bekannt gab, wird die Storyerweiterung zu Horizon - Zero Dawn (im Test: Note 8.5), The Frozen Wilds, am 8. November erscheinen. Interessierte können das Addon ab sofort für 19,99 Euro vorbestellen – PS-Plus-Kunden zahlen aktuell nur 17,99 Euro. Neben der Download-Version im PlayStation Store wird es auch eine Ladenversion geben. Diese enthält allerdings ebenfalls nur einen Download-Code und keine Disc, wie es etwa im Falle der Stand-Alone-Erweiterung zu Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy der Fall ist. Vorbesteller erhalten zudem einen exklusiven Avatar für ihr PSN-Profil. Der PlayStation Store gibt indes den 7. November als Termin an, allerdings dürfte es sich dabei um einen Fehler und den Tag des Erscheinung in Nordamerika handeln.

In The Frozen Wilds schlüpfen die Spieler einmal mehr in die Rolle von Protagonistin Aloy. Diesmal muss sie im komplett neuen von Schnee und Eis gekennzeichneten Gebiet ihr Geschick auf der Jagd und im Kampf beweisen. Konkret verschlägt es sie in das Grenzland, in dem der Banuk-Stamm das Sagen hat. Die Geschichte der Erweiterung soll sich um den heiligen Berg der Banuks drehen. Dort erwarten Aloy jedoch nicht bloß Geheimnisse, sondern auch mächtige Maschinenwesen, denen sie mit Pfeil und Bogen und diversen anderen bekannten und neuen Waffen den Garaus machen muss.