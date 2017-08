Darauf freuen wir uns im... August

Die GG-Redakteure verraten euch, auf was sie sich im aktuellen Monat freuen – der trotz "Sommerloch" so einiges zu bieten hat.

Jörg Langer

Yakuza Kiwami ist der erste Serienteil in modernem Technikgewand.

Mick Schnelle

[FILME/SERIEN]Ich erfreue mich sicherlich den ganzen August über an der siebten Staffel vonFolge 1 war super, Folge 2 nur okay, Folge 3 wieder sehr gut, ich bin sehr auf heute abend gespannt, wenn ich Folge 4 sehen werde. Ich schaue es auf Sky Ticket an (Probe-Abo...) und habe bei der Gelegenheit auch mal einige Folgen der ersten Staffel durchgezappt. Meine Güte, waren die Schauspieler damals jung! Thyrion erkennt man kaum, Bran natürlich auch nicht. Vielleicht gebe ich mir ja dereinst mal alle Staffeln am Stück.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im August erscheinen zwei Spiele, die mich sehr interessieren. Zum einen(das ich aber wohl aus Zeitgründen erst im späten Herbst richtig spielen werde), zum anderen der Vorbesteller-DLCzu Warhammer. Also wohlgemerkt Teil 1, man erhält den DLC, wenn man Warhammer 2 (erscheint Ende September) bestellt. Abzock-Marketing oder Fan-Dienst? Entscheidet selbst, ich jedenfalls freue mich drauf. Meine Meinung zumuss sich noch bilden, eben kam der Beta-Zugang rein.[SONSTIGES] Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich mich auf diewirklich von Herzen freue. Also ich freue mich von Herzen auf die TGS im September, weil sie in Tokio ist, und ich viel in der Stadt selbst unterwegs sein werde. Aber auf die Gamescom? Klar, neue Spiele erleben und alte Bekannte treffen hat schon was, und das Zusammenspiel mit Benjamin, Christoph, Fabian und Tom Schmitz wird auch Spaß machen, aber es überwiegt dann, inklusive An- und Abreise per Auto, doch der Stress einer eng gepackten 4-Tage-Woche. Wobei das auch was Gutes hat: Die Woche ist schneller rum, als man Piep sagen kann...

[FILME/SERIEN] Ja, ich weiß, ich bin spät dran. Doch dank unschlagbar billigem Sky-Ticket-Probeabo (3 Euro!) werde selbst ich die sechste Staffel von Game of Thrones beenden und (hoffentlich) auch noch die siebte schaffen, bevor das Abo ausläuft. Ob ich mir den Dunklen Turm tatsächlich antue, hängt im Wesentlichen davon ab, ob ich beim Heyne-Preisausschreiben Karten gewinne. Dafür zahlen will ich als Fan und Kenner von Kings Epos aber nicht.

Mick prophezeit den 1.9. als Termin. Mal sehen, ob es stimmt ...

[SPIELE/BRETTSPIELE] Als Bücherfreund lasse ich mir natürlich Die Säulen der Erde nicht entgehen. Bin sehr gespannt, ob ich mit meinen Romankenntnissen nicht stark unterfordert werde. Und, ja, ich weiß, das Remake von Outcast erscheint erst am 1. September. Aber die Übergänge vom August sind eh fließend. Bin sehr gespannt, wie und ob die das einzigartige Flair des Originals eingefangen haben.



[SONSTIGES] Habe gerade erst die Heliosphere 2265-Reihe von Andreas Suchanek entdeckt. Flott geschriebene Action-SF, deren Bände in Heftromanlänge schnell runtergelesen sind. Außerdem leibäugle ich schon eine Weile auf den Kindle Oasis. Wie ich mich kenne, dauert es nicht mehr lange, bis ich wieder einem meiner berüchtigten Mitternachtskäufe erliege.

Karsten Scholz

[FILME/ SERIEN] Der August steht bei mir ganz im Zeichen von Game of Thrones und der gerade laufenden Staffel 7. Die ersten Folgen waren klasse! Schade, dass ab dem 28. August schon wieder die elendige Warterei beginnt. Außerdem interessiert mich Planet der Affen 3: Survival brennend. Den ersten Teil fand ich grandios, den zweiten immer noch gelungen, und wenn es nach einigen Kritiken geht, wird mir auch das Ende der Trilogie gefallen. Jetzt muss ich nur noch einen Babysitter für Raphi finden.

[SPIELE/ BRETTSPIELE] Als vorzeitiges Geburtstagsgeschenk ist die The Legend of Zelda-Edition von Monopoly in meinem Regal gelandet. Die werden wir in den nächsten Tagen sicherlich ab und an herausholen, um unsere wertvollen Rubine in Schloss Hyrule oder die Zitadelle der Zeit zu investieren.



Im Auge habe ich in diesem Monat zudem den Release von Ritter des Frostthrons, die neue Hearthstone-Erweiterung, sowie die Remasterd-Fassung von Starcraft. Am meisten freue ich mich jedoch auf Uncharted: The Lost Legacy, Naughty Dog hat mich schon lange nicht mehr enttäuscht.



[SONSTIGES] Ich bin dieses Jahr zwar nicht selbst auf der Gamescom, werde aber dennoch aus der Ferne gespannt nach Köln schauen. Schließlich könnte Blizzard dort die neue WoW-Erweiterung ankündigen. Falls nicht, wird es aber bestimmt jede Menge Infos zum kommenden Legion-Finale geben. Ansonsten nutze ich die verbleibende freie Zeit, um mich durch einen ganzen Haufen Star Trek-Romane zu lesen, die uns ein netter Nachbar vor einiger Zeit überlassen hat. Die frisch konsumierte Enterprise-Serie (gefiel mir richtig gut) sowie die Trailer zu Star Trek: Discovery haben mir Lust auf mehr gemacht, und da niemand ein neues Elite Force entwickeln will, müssen jetzt eben die Bücher herhalten.



Benjamin Braun

Benjamin freut sich auf Mario + Rabbids noch mehr als auf Uncharted. Geht das überhaupt?

[FILME/SERIEN] Aktuell habe ich so viele Serien angefangen, dass ich gar nicht so recht weiß, mit welcher ich weitermachen werde. Zuletzt begonnen habe ich mit. Der Einstieg gefällt mir schon mal deutlich besser als der von Staffel 6. Blöd nur, dass ich da schnell an die Grenze stoßen werde, an der ich doch auf das Verfügbarwerden der restlichen Folgen warten muss.Aber es gibt genug, um die Zeit zu überbrücken. Die zweite Staffel vonzum Beispiel. Die Serie kommt zwar bei weitem nicht anran, aber für zwischendrin ist sie dennoch unterhaltsam. Und durch das Konzept, die Handlung jeder Episode als (inhaltliche Kurzgeschichten) zu erzählen, sorgt für ein recht hohes Erzähltempo. Und nach längerer Pause wird es auch mal Zeit,weiterzuschauen. Mir ist bisweilen zu stark die Handschrift von Produzent Jerry Bruckheimer zu erkennen. Aber die krimiartigen Geschichten sind nicht schlecht und der Humor passt ebenfalls.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Im August stehen für mich ganz klar zwei Plattform-Exklusivtitel ganz oben auf der Most-Wanted-Liste. Los geht es auf der PlayStation 4 mit Uncharted: The Lost Legacy. Phänomenal gut aussehen wird es in jedem Fall. Ob mir die Geschichte von Chloe Frazer und Nadine Ross am Ende ähnlich gut gefallen wird wie die von Nathan Drake in Uncharted 4, wird sich zeigen.



Aber letztlich ist mir das nicht ganz so wichtig, wenn am Ende wieder die Inszenierung stimmt – und die Action. Vielleicht auch deshalb, weil ich bei The Lost Legacy in mancher Hinsicht schon eine recht genaue Vorstellung davon habe, was mich erwartet, bin ich nur auf einen Plattform-Exklusivtitel noch mehr gespannt. Und der kommt nur für Nintendo Switch.



An sich zählt Mario + Rabbids - Kingdom Battle nicht zu meinen Genres der ersten Wahl. Aber der typische Nintendo-Stil kombiniert mit den bekloppten Hasen von Ubisoft hat mir von der ersten Präsentation auf der E3 an gefallen. Ich habe jedenfalls große Lust dazu, mit Rabbid-Mario, Rabbid-Peach und Rabbid-Yoshi in die Rundentaktik-Kämpfe einzusteigen. Noch habe ich gewisse Sorgen, dass die Spielmechanik auf Dauer zu wenig Vielfalt bieten könnte und die Schlachten schnell Standard-Charakter kriegen könnten. Aber das ist Zukunftsmusik: Jetzt freue ich mich erst mal auf den Titel!

[SONSTIGES] Ich freue mich ganz besonders natürlich auf den Start der neuene Fußball-Saison. Immerhin spielt der FC seit einer gefühlten Ewigkeit (und auch wirklich verdient!) 2017/2018 endlich wieder international. Gut, die Trophäe werden wir eher nicht holen, aber Geld in die Kasse bringen das wahrscheinlich immer ausverkaufte Heimstadion, TV-Gelder und Co. in jedem Fall. Das kann man immer gebrauchen, wenn man sich wieder auf Dauer im oberen Tabellendrittel etablieren will.