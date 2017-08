Retrokompott #45: Crossover mit den 3 von der Zankstelle Part 1

In der nunmehr 45. Folge ihres Retrokompott-Podcasts probieren die Gastgeber Patrick Becher und Robin Lösch eine neue Zutat für ihr Retro-Podcast-Gemisch. Diesmal wird der Thementeil und Teile der Moderation unter Mitarbeit des Teams um den Podcast Die 3 von der Zankstelle gestaltet. Dabei wurde der Thementeil mit den GG-Usern Jonas -ZG-, Jürgen -ZG- und Sebastian -ZG-bereits in: Die Drei von der Zankstelle Vol. 8.1: "Alles Retro, oder was?" feat. Retrokompott ausgestrahlt. Neben dem Hauptteil und dem Interview gibt es in dieser Ausgabe auch den Mitschnitt von der Night of the Pods, welcher sich thematisch unter anderem mit der Lemmings-Serie beschäftigt.

Im besagten Hauptinterview, kommt diesmal Spielemusiker und Programmierer Gari Biassillo zu Wort. Neben seinen Beiträgen zu Werken wie beispielsweise Target Renegade, Steel oder Slayer ist er auch an vielen etwas jüngeren Sportspielen aus dem Hause Electronic Arts beteiligt gewesen. Aktuell ist Biasillo in der japanischen Spielefirma Q-Games aktiv und arbeitete zuletzt an The Tomorrow Children.

00:00:00 Einleitung

00:00:58 Vierzeiler

00:01:13 Titelmusik

00:02:32 Heute sind mit dabei

00:02:43 Retro Warm Up - auf in eine neue Runde

00:21:00 Retromail - eure Stimme im Retrokompott

00:32:10 Retro Facts: Das Thema Crossover Zankstelle PART 1

02:10:35 PAUSENMUSIK (Phillip Gross)

02:11:22 Retro Play - Was sollen wir spielen?

02:13:10 PAUSENMUSIK (Phillip Gross)

02:15:13 Retro Play - das Resumee Lupo Alberto

02:27:57 Retro Talk - Night of the Pods

03:12:53 Retro Talk - Wirklich boeses Kind

03:29:20 Retro Talk - PoP Super Mario 2

04:24:41 Retro Talk - Interview: Gari Biasillo

04:57:01 PAUSENMUSIK (Phillip Gross)

04:59:05 Retro Mysteries

04:59:24 Retro Mysteries - Geräuscheraten

05:14:40 Retro Mysteries - Quiz mit der Zankstelle

05:37:45 Retro Today - Retro Gegenwart

05:55:37 Retro Credits - kurz vor Schluss

06:07:22 Abspann

Im kommenden Retrokompott wird es zu einem erneuten Intermezzo mit dem Zankstellen-Podcast kommen. Die Aufzeichnung der Live-Teile des Podcasts, mit Möglichkeit zur Interaktion via Mixlr findet am 18.8.2017 ab circa 22:00 Uhr statt.