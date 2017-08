GG-intern: User Claus erklimmt Rangstufe 30

Herzlichen Glückwunsch, Claus! Als erst vierter User überhaupt – nach Stephan1904, ChrisL und Maverick – hat er nach Jahren der emsigen Mitarbeit den User-Rang 30 erklommen, insbesondere mit seinem unermüdlichen Wirken als Archivar hinter den Kulissen. Claus ist aber auch ein User, der uns viel Feedback gibt, den weiten Weg von der deutschen Atlantikküste (wir übertreiben nur leicht) bis zum Salmdorfer GG-Grillfest auf sich nimmt und auch bei Crowdfunding-Aktionen nicht geizig ist. Kurzum, ein Super-User, wie er im Buche steht! Neben einem weiteren Redaktionsbesuch hat sich Claus noch etwas mehr Arbeit verdient mit seinem Rangaufstieg: Wir haben ihn nämlich gleich mal dazu verdonnert, sich selbst vorzustellen und offenzulegen, wie ihn ein vermutlich vorherbestimmtes Schicksal auf welchen Pfaden vom Dreikäsehoch bis zum GG-Pro-Gamer führte:

Erster Kontakt mit Computerspielen im zarten Alter von 6 Jahren, als man das noch Telespiele nannte (Grundig-TV mit integriertem "Fußball, Tennis, und Squash"). Dann Pause bis zur Bekanntschaft mit Arcade-Automaten im kleinen Vorort-Kino (1942, Ghostn' Goblins). Mit 15 beim Klassenkameraden das erste Mal einen Homecomputer erlebt, und mit der Erkenntnis, dass ein C-16 das Glück auf Erden bedeuten muss. Vom kleinen Bruder überstimmt, der mit der Empfehlung zum C-64 die deutlich bessere Nase besaß. Mit Datasette und Weihnachtsgeld zu Karstadt und Horten gefahren, um dort Geld für all die Spielekassetten auszugeben, auf denen so unglaublich Fantasie-anregende Cover gedruckt waren. Sieben Kassetten später und über 100 DM ärmer dann die Erkenntnis, dass Mastertronic Mitte der 80er Jahre eine Firma war, die den billigsten Scheiß mit tollen Verpackungen verkaufte.

Ob es eine Lehre aus diesen Fehlkäufen war oder einfach der vom Hobby motivierte Blick? Es folgte jedenfalls der Kauf eines ersten Testmagazins: dem Happy Computer Spiele-Sonderheft Nr. 3, durch das Heinrich, Boris und Gregor Neumann in mein Leben traten. Nachdem ich dann alsbald regelmäßig die Happy Computer und die ASM kaufte, über PowerPlay mit zur PC Player wechselte, war da plötzlich auch jemand, der wie Vaters Sohn offenbar eine innige Beziehung zu Strategiespielen pflegte, so dass es keine andere Lösung gab, als diesen freundlichen Gesellen auch zu Gamestar zu folgen. In der Phase kaufte ich dann ohne zu murren bis zu drei Hefte monatlich (PC Player, GameStar, PC Joker). Aber nichts ist so beständig wie der Wandel, so dass ich am Ende kein Heft mehr kaufte, dafür aber Jörgs www.joergspielt.de entdeckte, wo dann zur großen Freude dann und wann auch Heini Lenhardt ein Stelldichein gab.

Von dort war der Weg zu GamersGlobal nicht weit, und da es sowohl einen Sammeltrieb als auch den Wunsch zur Perfektion zu Fröhnen galt, fing ich hier – wo ich nun schon mal da war – an, Steckbriefe uns Screenshots zu erstellen, eingesprenkelt dazu ein paar News zu Strategic Command, wo man mich nach einer kritischen Forumsbreitseite zum Stopfen des vorlauten Schnabels besser gleich als Beta-Tester angeheuert hatte.

Ich bin gerne auf GamersGlobal, insbesondere da ich den hier von der Redaktion und der Userschaft gepflegten Stil sehr schätze, was für die mir wirklich wichtigen Steckbriefe und Screenshots (Pool of Radiance & Co.) letzlich ganz genauso gilt.

Nachdem ich hier nun meine eigene Laudatio gehalten habe, möchte ich allen, die mich hier auf den Weg zum aktuell höchsten Rang begleitet haben, herzlich Bedanken, insbesondere bei ChrisL, der immer ein leuchtendes Vorbild bleibt, da er hilfreich und dazu auch immer besonnen und freundlich agiert, bei Maverick für die freundlichen Worte und das Befeuern meiner wenigen (und zugegeben lausigen) Trailer-Video-News, bei Tr1nity, für ihre strenge Zucht und Ordnung (sowohl im Forum als auch das Archivar-Wesen betreffend), und bei der Legion der anderen bewunderswerten User(innen), mit denen ich bislang Kontakt hatte, deren Nennung dann hier jetzt aber vieleicht doch den Rahmen geringfügig sprengen würde. Und natürlich bei Jörg, der diesen ganzen Spaß hier erst möglich gemacht hat und am Leben erhält.

In diesem Sinne: Das Büffet ist eröffnet, Prost, und Danke für all den Fisch.