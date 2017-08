NBA 2K18: Auf der Switch möglicherweise mit Amiibo-Support

PC Switch 360 XOne PS3 PS4

Die im September erscheinende Sportsimulation NBA 2K18 wird bekanntlich unter anderem auch für die Nintendo Switch auf den Markt kommen. Dazu hat Nintendo vor Kurzem auch eine offizielle Produktseite im japanischen eShop online geschaltet und diese sorgt aktuell für Spekulationen im Netz. Im Detail geht es um einen Eintrag, laut dem NBA 2K18 auf der Hybrid-Konsole die Amiibo unterstützen wird. Diese Information war für kurze Zeit unter den unterstützten Modi gelistet und wurde inzwischen wieder entfernt. Unklar ist, ob es sich dabei einfach um einen Fehler handelte oder dieses Detail einfach nur zu früh veröffentlicht wurde.

Sollte der Titel tatsächlich die Amiibo unterstützen, darf man gespannt sein, wie diese ins Spiel integriert werden. Ob hier Mario, Zelda und Co. an der Seite von Basketball-Stars das Spielfeld aufräumen oder den Käufern lediglich bestimmte Boni im Spiel bescheren, wird sich dann mit dem Release zeigen. NBA 2K18 wird hierzulande am 19. September für PC, Xbox One, PS4, Switch, Xbox 360 und die PS3 erscheinen. Wie zuvor berichtet, wird die Switch-Version zunächst nur digital erhältlich sein. Die Retail-Fassung soll später im Herbst folgen.