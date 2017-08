Im Montagmorgen-Podcast Nummer 221 sprechen Jörg und Benjamin nicht bloß darüber, was sie zuletzt gespielt haben und welche Inhalte euch diese Woche auf GamersGlobal erwarten. Jörg findet nach seinem Let's Play zu The Surge, dass wir das Action-Rollenspiel im Mai mit 8.5 zu hoch bewertet haben. In unserem Thema der Woche könnt ihr den beiden deshalb mehr als 40 Minuten bei ihrer Diskussion darüber beiwohnen, ob und in welchen Maße The Surge abgewertet werden sollte.



Zu guter Letzt widmen sich die beiden natürlich auch noch den zahlreichen User-Fragen, die sich unter anderem um steuerlich absetzbare Spiele für Games-Journalisten drehen oder auch tatsächlich oder vermeintlich noch nicht in vollem Maße gelieferten Inhalte aus unserer Weihnachtsaktion beschäftigen.

Alle Themen in der Übersicht:

0:00:28 Einen wunderschönen Montagmorgen

0:00:38 Jörg dankt den Finanzierern des Let's Play zu The Surge.

0:01:36 Benjamin hat zuletzt niemanden getötet, dafür aber das Top-Down-Spiel Race Arcad e gespielt.

0:02:44 Jörg schweift noch mal kurz zum Crowdfunding zur TGS 2017 ab.

0:04:46 Außerdem läuft auch noch unsere Treueaktion für Premium-User.

0:05:37 Jörg hat zuletzt unter anderem Ultimate General weitergespielt.

0:06:57 Der GG-Chef hat zudem Total War Warhammer gespielt und Warhammer 2 ...

0:08:47 Unser User Claus hat als vierter User Maximalrang 30 erreicht. Wir gratulieren!

hat als vierter User Maximalrang 30 erreicht. Wir gratulieren! 0:11:53 Kommen wir zu den Themen der aktuellen Woche: Mick Schnelle testet Sudden Strike 4 , Benjamin beschäftigt sich mit der neuen Batman -Staffel, Jörgs Uncut-Stunde zu The Long Dark steht Interessierten zur Verfügung und vielleicht noch diese Woche kommt Heinrichs Stunde danach zu Mass Effect - Andromeda .

0:11:53 Kommen wir zu den Themen der aktuellen Woche: Mick Schnelle testet Sudden Strike 4 , Benjamin beschäftigt sich mit der neuen Batman -Staffel, Jörgs Uncut-Stunde zu The Long Dark steht Interessierten zur Verfügung und vielleicht noch diese Woche kommt Heinrichs Stunde danach zu Mass Effect - Andromeda .



0:14:00 Nächste Woche kommt auch die Video Show , bei der Jörg was klarstellen muss...



0:14:50 Zum Thema der Woche: The Surge zu hoch bewertet? – Jörg und Benjamin diskutieren darüber, ob wir The Surge (im Test) zu hoch bewertet haben. Auf welche Wertung können sich die beiden am Ende einigen?

und seinen beiden Fragen. 0:56:38 Was dürfen wir und User an Spielen steuerlich absetzen, will Ratcatcher wissen.

0:56:38 Was dürfen wir und User an Spielen steuerlich absetzen, will Ratcatcher wissen.

0:58:01 Mueke will wissen, was wir von Clicker-Spielen halten.

0:59:25 Wolfen will wissen, ob bei uns was zum neuen Guild Wars -Addon kommt.

0:59:48 Was ist uns wichtiger bei Spielen, der narrative oder der spielmechanische Anteil, will Steffi Wegener erfahren.

1:02:04 Claus fragt nach einem Bericht zu einem Spiel, das er selbst nur vom Namen kennt.

1:02:31 Ganon fragt nach den bei der Weihnachtsaktion zugesagten Inhalte, aber nicht ganz korrekt....

