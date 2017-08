Monster Hunter XX: Capcom zeigt neues Gameplay aus der Switch-Version

Switch 3DS

Monster Hunter XX ab 72,51 € bei Amazon.de kaufen.

Capcom hat im Rahmen eines kürzlich ausgestrahlten Livestreams neues Videomaterial zur kommenden Switch-Umsetzung von Monster Hunter XX präsentiert. Der Mitschnitt wurde in zwei Videos auf dem YouTube-Kanal „Giuseppe's Gaming“ (Dual Shockers) hochgeladen. Im ersten Clip, den ihr euch am Ende dieser Meldung anschauen könnt, nehmt eine Gruppe Hunter es mit dem feurigen Drachen Valphalk auf, der in Monster Hunter XX seinen ersten Auftritt hat.

Das zweite Video, das ihr in den Quellenangaben verlinkt findet, zeigt den Prowler Modus, der erstmals in Monster Hunter Generations vorgestellt wurde und euch die katzenhaften Felyne spielen lässt. Monster Hunter XX wird in Japan ab dem 25. August für die Switch erhältlich sein. Wie wir zuvor berichtet haben, wird es im japanischen eShop ab dem 10. August auch eine Demo geben. Wann der Titel auch hierzulande erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt.