Kingdom Come - Deliverance wird auf der gamescom spielbar sein

PC XOne PS4 Linux MacOS

Wer es bisher nicht in die geschlossene Beta des kommenden Mittelalter-Rollenspiels Kingdom Come - Deliverance (im Anspielbericht) geschafft hat (nur über die Vorbesteller-Pakete zugänglich) bekommt noch diesen Monat die Gelegenheit, den Titel von Warhorse Studios im Rahmen der diesjährigen gamescom in Köln (22. bis 26. August) selbst Probe zu spielen. Wie der Publisher Deep Silver und sein Hardware-Partner CAPTIVA GmbH kürzlich mitteilten, wird das Spiel am Stand von Deep Silver (B011/C010) in Halle 9.1 für die Besucher spielbar sein.

Die Geschichte von Kingdom Come - Deliverance ist in Europa des 15. Jahrhunderts, im Königreich Böhmen, angesiedelt und dreht sich um Henry, der als Sohn eines Waffenschmieds ein friedliches Dasein in seinem Heimatdorf Silver Skalitz fristet. Doch eines Tages wird sein Leben schlagartig auf den Kopf gestellt, als die blutrünstigen Söldner des selbsternannten Königs Sigismund das Dorf überfallen, seine Eltern und andere Bewohner ermorden und alles in Schutt und Asche legen. Nur durch pures Glück dem brutalen Massaker entkommen, muss Henry nun den Kampf gegen den Tyrannen und für die Zukunft Böhmens aufnehmen. Das Spiel wird am 13. Februar 2018 für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 erscheinen.