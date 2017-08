Destiny 2: Activision über das Spiel, Beta-Feedback, DLC-Pläne & mehr

PC XOne PS4

Der Publisher Activision hat im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Quartalszahlen über die Zukunft von Destiny 2 (im Anspielbericht), die Beta-Reaktionen und die Zusatzinhalte zum Spiel gesprochen. Wie der Chief Executive Officer Eric Hirshberg angab, habe das Unternehmen großes Vertrauen in Bungies kommendes Spiel und sei davon überzeugt, dass das Studio im September einen großartigen Titel abliefert. Auch die Konsolen-Beta konnte überzeugen und man habe von den Teilnehmern „fast durchgehend positive Rückmeldungen“ erhalten.

Bereits zuvor hieß es seitens des Publishers, dass Destiny 2 den Vorgänger sowohl in Hinblick auf die Beta-Teilnehmerzahlen, als auch bei der Anzahl der Vorbestellungen weit übertraf. Laut Hirshberg waren dabei viele Vorbestellungen eine Kombination aus dem Hauptspiel und dem Season Pass, weshalb die Versorgung der Spieler mit neuen Inhalten nach dem Start schon fast wichtiger sei, als das Hauptspiel selbst. Um mit der Nachfrage nach weiterem Content mithalten zu können, habe Activision zusätzlich einige eigene Entwickler hinzugezogen.

Er merkte zudem an, dass die hohe Qualität der PC-Version, die Lokalisierung in noch mehr Sprachen, sowie die Unterstützung von Blizzards Battle.net-Service das Spiel weltweit einer neuen Kundenschicht zugänglich machen wird. Wie gut sich Destiny 2 schlägt, werden wir dann nächsten Monat erfahren. Der Release für die Xbox One und die PS4 wird am 6. September erfolgen. Die PC-Version wird dann wenige Wochen später, am 24. Oktober erscheinen. Vorher wird Activision noch vom 28. bis 31. August eine Beta für die PC-Spieler veranstalten.