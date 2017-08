Grimoire: Release des Old-School-RPGs nach 20 Jahren Entwicklungszeit!

PC

Nüchtern betrachtet ist diese News über die Veröffentlichung eines Spiels nur eine unter vielen. Betrachtet ihr jedoch die bewegte Geschichte der mehr als 20-jährigen Entwicklungszeit des Old-School-RPGs Grimoire - Heralds of the Winged Exemplar näher, ist diese vielleicht doch eine Erwähnung wert. Denn bis zuletzt zweifelten viele Genre-Fans daran, dass das Spiel überhaupt jemals erscheinen würde. Sofort fällt einem da Duke Nukem Forever ein, das ebenfalls lange Zeit den Status als "Vaporware" innehatte, also Software, die niemals erscheinen wird. Aber nach mehr als 14 Jahren in Entwicklung und erfolgtem Studiowechsel wurde der Ego-Shooter von Gearbox Software letztendlich vollendet und im Jahr 2011 veröffentlicht. Doch nun zurück zu Grimoire.

Der RPG-Titel, der dem Klassiker Wizardry 7 von Sir-Tech nicht nur optisch frappierend ähnelt, wurde ab 1997 von nur einer Person, dem Entwickler Cleve Mark Blakemore, in Angriff genommen. Mehrfache Überarbeitungen einzelner Spiel-Bestandteile wie dem Regelsystem und den Grafiken ab den 2000er Jahren, diverse folgende Beta-Tests und drei gescheiterte IndieGoGo-Kampagnen sind nur einige der Gründe, warum sich das Spieleprojekt immer weiter verzögerte. Die Verschiebungen und weitere Kontroversen um die politische Gesinnung und Ansichten des Entwicklers führten in der Vergangenheit zu erregten Gemütern und persönlichen Anfeindungen, den auch der Release einer "Superdemo" genannten Probier-Version nicht abhelfen konnte.

Nachdem Grimoire im April dieses Jahres im ehemaligen Greenlight-Programm der Online-Plattform Steam aufgetaucht war, erzielte dieser Schritt weitere Aufmerksamkeit, in der Hoffnung auf einen Release. Doch verzögerte sich die Fertigstellung und Freigabe im Steam-Shop, unter anderem durch weiteres Bugfixing, immer wieder um einige Wochen beziehungsweise zuletzt um Tage, was die Nerven der wartenden User zusätzlich strapazierte. Der vorab bekannt gemachte Preis von 40 US-Dollar respektive 36,99 Euro sorgte ebenso für Unverständnis innerhalb der Community und weitere, hitzige Diskussionen.

Aber am Freitag, den 4. August wurde wahr, womit viele nicht mehr gerechnet hatten: Das RPG wurde tatsächlich auf Steam veröffentlicht. Derzeit wird noch bis zum 8. August ein Rabatt von zehn Prozent auf den Kaufpreis gewährt.

Ausgehend von den nackten Zahlen auf dem Papier lesen sich die vom Hersteller beworbenen Features wie ein wahrgewordener Traum für jeden Rollenspiel-Fan, der mit alten Klassikern wie Eye of the Beholder, Might & Magic, Lands of Lore oder dem bereits erwähnten Wizardry 7 aufgewachsen ist: Eine Party aus acht Charakteren, dazu eine Auswahl an 14 Rassen, 15 Klassen, 50 Fähigkeiten und über 140 Zaubersprüche stehen euch zur Verfügung. Ebenso eine riesige Spielwelt, die über mehr als 200 Karten zum Erkunden bietet. Rundenbasierte Kämpfe gegen mehr als 240 Monster, über 1000 Gegenstände, rekrutierbare NPCs und so einiges mehr dürft ihr erwarten in der Spielzeit, die mit einigen Hundert Stunden angegeben ist.

Von der Retro-Optik, Benutzerführung und musikalischen Untermalung (Midi-Sound!) sollte der Titel durchaus in der Lage sein, das "klassische Spielgefühl " der oben genannten Spiele zu vermitteln, der Old-School-Style trieft jedenfalls bei Grimoire aus jeder Pore. Ob euch das im Jahr 2017 aber noch faszinieren kann, müsst ihr selbst entscheiden.