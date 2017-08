Spotify demnächst offenbar auch auf Xbox One verfügbar

Xbox One ab 300,00 € bei Amazon.de kaufen.

Seit Sony im Jahre 2015 eine Partnerschaft mit dem schwedischen Unternehmen Spotify für seinen Playstation-Music-Service schloss, war die Spotify-App auf den Konsolen nur den Playstation-Nutzern vorbehalten. Nun wird der weltweit größte Musik-Streaming-Dienst offenbar demnächst auch auf der Xbox One verfügbar sein. Nachdem zunächst ein Bild auf Reddit auftauchte, das Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb beim Testen der App auf der Xbox One zeigte, wurden im Netz nun weitere Hinweise entdeckt.

So wurde auf Imgur ein Bild vom Microsoft-Trainingsprogramm veröffentlicht, auf dem eine interne Mitteilung an die Store-Mitarbeiter mit dem Titel „Spotify goes Platinum“ zu sehen ist, die offenbar bereits am 23. Juni 2017 verschickt wurde. Einen dritten Hinweis lieferte schließlich Microsofts wöchentliche Videoreihe „This Week on Xbox“, in der Major Nelson selbst bei Minute 9:00 dem Zuschauer einen Blick auf die Spotify-App für Xbox gewährt (siehe Teaserbild). Wann Microsoft das Ganze offiziell macht, ist derzeit nicht bekannt. Möglicherweise hebt sich das Unternehmen die Ankündigung für die diesjährige gamescom auf.