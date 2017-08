Call of Duty - WW2 kommt auch in der Valor Collection mit Bronzestatue

PC XOne PS4

Der kommende First-Person-Shooter Call of Duty - WW2 (Preview) wird auch als sogenannte „Valor Collection“ in zwei verschiedenen Varianten (als Standard und Pro) erhältlich sein. Das gab Michael Condrey‏, der Chief Operating und Development Officer von Sledgehammer Games kürzlich über seinen Twitter-Account bekannt.

Käufer der Standard-Valor-Collection erhalten neben dem Spiel im exklusiven Steelcase noch ein Nazi-Zombies-Poster, eine Bloodraven-Sword-Anstecknadel, Aufnäher der fünf Divisionen im Spiel, sowie eine bronzene Gedenkstatue. Die Pro-Variante hat die gleichen Extras, das Spiel im Steelbook (statt Steelcase) und zusätzlich den Season Pass, sowie alle Bonusinhalte des Spiels.

Beide Versionen sind für Xbox One und die PS4 geplant. Bisher ist allerdings unklar, ob diese auch hierzulande angeboten werden und wie der Preis aussehen wird. In Australien werden die Valor-Collections exklusiv über EB Games (Gamestop) vertrieben. Dort kostet die Standard-Version 229,95 Australische Dollar (etwa 155 Euro), während für die Pro-Variante 269,95 Australische Dollar (rund 180 Euro) verlangt werden. Im deutschen Gamestop Store gibt es bisher lediglich die normale Pro Edition für 99,99 Euro zu erwerben. Call of Duty - WW2 wird ab dem 3. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.