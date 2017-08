Etrian Odyssey 5 - Beyond the Myth: Der Warlock im Video vorgestellt

3DS

Atlus und der hiesige Publisher Deep Silver haben kürzlich einen neuen Trailer zum kommenden JRPG Etrian Odyssey 5 - Beyond the Myth veröffentlicht, der euch die Charakter-Klasse des Warlock sowie dessen magischen Kräfte näher vorstellt und mit kurzen Gameplay-Szenen aus dem 3DS-Titel aufwartet. Den besagten Video-Clip findet ihr wie gewohnt direkt unter dieser News zum Anschauen bereitgestellt. Der Warlock beziehungsweise Hexenmeister kanalisiert alte Mächte, um verwüstende Feuerbälle und ungeheuerliche Hagelstürme auf Feinde herabregnen zu lassen.

Im neuesten Ableger der Etrian-Serie, die 2017 ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, durchstreift ihr in Ego-Perspektive das gefährliche Dungeon-Labyrinth des Riesenbaums Yggdrasil, von dem es heißt, dass dieser nach dem Erklimmen dem Glücklichen einen Wunsch gewährt. Doch bis ganz nach oben ist es ein langer Weg, bei dem euch in jeder Etage stärkere Gegner erwarten, denen ihr in rundenbasierten Kämpfen gegenübertreten müsst. Eure maximal fünfköpfige Party stellt ihr euch aus einer Auswahl an vier Rassen und insgesamt zehn Charakterklassen selbst zusammen und könnt diese dank einer großen Auswahl an Fähigkeiten sowie der Möglichkeit, später die Klasse zu wechseln, individuell ausbauen.

Erscheinen soll der Titel, der in Japan bereits seit August 2016 erhältlich ist, hierzulande im Herbst dieses Jahres, ein genauer Release-Termin wurde seitens des Publishers jedoch noch nicht genannt.