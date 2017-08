Humble Monthly Bundle: Killing Floor 2 für 12 Euro

PC XOne PS4 Linux

Humble Store bietet euch in diesem Monat wieder einen aktuellen Vollpreistitel im Rahmen seines Monthly-Bundles an. Diesmal handelt es sich um den Koop-Zombie-Shooter Killing Floor 2, den ihr beim Abschluss des Abonnements für 12,00 Euro (derzeitiger Steam-Preis 26,99 Euro) bekommt. Das Spiel könnt ihr dann direkt via Steam installieren und loslegen.

Das Abonnement lässt sich anschließend gleich wieder kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Das Spiel bleibt euch natürlich erhalten und ihr bekommt auch die für den Monat geplanten (noch unbekannten) Titel, sowie die zehn Prozent Preisnachlass für die Käufe im Humble Store. Den Link zum Humble Monthly Bundle findet ihr in den Quellenangaben.