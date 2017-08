Crash Bandicoot N Sane Trilogy: "Verkaufserwartung deutlich übertroffen"

XOne PS4

Obwohl die Crash Bandicoot N Sane Trilogy (im Test: Note 8.0) bislang mit der PlayStation 4 nur für eine Spieleplattform veröffentlicht wurde, fand die Neuauflage der ersten drei Teile der Jump-and-run-Serie reißenden Absatz. Wie Eric Hirshberg, Geschäftsführer von Publisher Activision, im Rahmen einer Investorenkonferenz sagte, hatten die Verantwortlichen des Unternehmens selbst nicht mit einem so großen Erfolg gerechnet:

Crash hat all unsere Erwartungen mit seiner sehr breiten Gewinnmarge übertroffen.

Im Zuge dessen sagte Hirshberg zudem, dass dieser Umstand zu Überlegungen geführt habe, ob man mit vergleichbaren Marken, deren Rechte sich im Besitz von Activision befinden, nicht ähnlich verfahren könne. Er stellte allerdings noch zwei weitere Bereiche heraus, in denen der Publisher künftig stärker aktiv werden könnte. Denn auch Projekte wie die Remastered-Version von Call of Duty 4 - Modern Warfare seien sehr erfolgreich gewesen. Der dritte Bereich wiederum dreht sich darum, vorhandene Marken auf andere Plattformen wie etwa im Sektor der Mobile-Games zu etablieren.

An was Activision künftig jedoch konkret arbeiten könnte, lässt Hirshberg vorerst offen. Die Crash Bandicoot N Sane Trilogy erschien Ende Juni für PS4. Die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass die remasterte Spielesammlung zu einem späteren Zeitpunkt auch für Microsofts Xbox One erscheinen wird.