Daniel Licht, Komponist von Dishonored und Silent Hill, verstorben

Das Teaserbild stammt aus Silent Hill - Downpour.

Wie das US-Magazin Variety berichtet, ist der Komponist Daniel Licht bereits am 2. August in Folge einer Krebserkrankung im Alter von 60 Jahren verstorben. Licht war insbesondere im TV- und Filmbereich als Komponist aktiv (unter anderem bei der Pay-TV-Serie Dexter), war jedoch auch an verschiedenen Soundtracks zu Videospielen maßgeblich beteiligt. Unter anderem hat er den Score zu Silent Hill - Downpour (im Test: 8.0) für Konami komponiert oder auch die Musik zu Dishonored und Dishonored 2.