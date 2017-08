Sonic Mania: Special Stages, klassische Bonus Stages und Time Attack im Video

PC Switch XOne PS4

Sega hat kürzlich ein neues Video zum Retro-Jump-and-run Sonic Mania veröffentlicht. Der direkt unter dieser News eingebettete Clip zeigt Material aus den Specials Stages des Spiels sowie Szenen aus dem "Time Attack"-Modus und den als Blue Spheres bezeichneten Bonus-Stages.

In den letztgenannten Bonuslevels müsst ihr möglichst viele der blauen Kugeln einsammeln, die sich nach der ersten Berührung verfärben. Berührt der Spieler sie abermals scheitert die Bonusherausforderung sofort. Ebenfalls zu sehen ist der Time-Attack-Modus, bei dem ihr eure Bestzeiten in Sonic Mania in Online-Ranglisten verewigen dürft.

Sonic Mania erscheint am 15. August für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Vom Spiel wird es nach aktueller Planung keiner Disc-Version geben. Interessierte können den Titel auf den vier genannten Plattformen ausschließlich als Download-Version erwerben. Es stand zwar auch eine längst auf allen Plattformen (nur Konsole) vergriffene Collector's Edition zur Vorbestellung bereit, die einige physische Extras wie eine Figur von Segas blauem Igel umfasst. Das Spiel selbst liegt dem Paket jedoch auch nur als Download-Code bei.