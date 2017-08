Wolfenstein 2: „Districts“ sollen den Wiederspielwert steigern

PC XOne PS4

In den bisherigen Ablegern der Wolfenstein-Serie hielt sich der Wiederspielwert meist ziemlich in Grenzen. Wer die Geschichte hinter sich brachte, hatte abgesehen von einigen verpassten Gegenständen kaum einen Grund, die einzelnen Levels nochmal zu spielen. Im kommenden Wolfenstein 2 - The New Colossus (Preview) wollen die Entwickler genau diesen Umstand ändern und den Wiederspielwert mit dem neuen Feature „Districts“ erhöhen. Wie Machine Games’ Lead Narrative Writer Tommy Tordsson Björk in einem Interview mit den Kollegen von Gamereactor verriet, soll das besagte Feature den Spielern nach dem Story-Abschluss „eine neue Spielerfahrung“ beim erneuten Durchspielen einzelner Levels bescheren. Björk dazu:

... ihr könnt in die zuvor besuchten Bereiche zurückkehren und werdet diese verändert vorfinden. Es kann sich dabei um Veränderungen in der Tageszeit, oder in der Umgebung handeln und wenn ihr zurückkehrt, könnt ihr verpasste Gegenstände finden und auch neuen Feinden begegnen. Es gibt also nach dem Abschluss des Spiels definitiv einige Gründe, diese Bereiche erneut zu besuchen.

Ob die genannten Elemente die Spieler nach dem Abschluss der Kampagne dazu motivieren können, einzelne Levels erneut anzugehen, muss sich nach dem Release zeigen. Wolfenstein 2 - The New Colossus wird am 27. Oktober dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.