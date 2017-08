Uncharted The Lost Legacy: Spielszenen und Hintergründe im Behind-the-Scenes-Video

PS4

Sony hat kürzlich ein neues "Behind the Scenes"-Video zu Uncharted: The Lost Legacy (Preview) veröffentlicht. Im Video, das wir unter dieser News für euch eingebunden haben (deutsche Untertitel könnt ihr manuell zuschalten) gewähren Creative Director Shaun Escayg und Game Director Kurt Margenau Einblicke in die Entwicklung. Unter anderem erklären sie, weshalb die Wahl auf Chloe Frazer und Nadine Ross als Heldenduo fiel und worin sich die beiden unterscheiden.

The Lost Legacy erscheint am 23. August für PlayStation 4. Neben der Download-Version im PlayStation Store, die Interessierte dort für 39,99 Euro vorbestellen können, wird das Spiel auch als Disc-Version erhältlich sein.