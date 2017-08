PC XOne PS4 Linux MacOS

Mit Prey haben wir im Mai erstmals eine Stunde der Kritiker in der V2 veröffentlicht. Neben einer optischen Überarbeitung mit neuem Vorspann und Co. gab es ein neues Meta-Game sowie den Motivationsbalken. Letzterer musste kurz darauf dem Cutter’s Comment weichen, der ab der heutigen Ausgabe gegen eine geschriebene Variante ausgetauscht wird. Die Überarbeitung der Stunde der Kritiker ist damit endgültig abgeschlossen, weswegen die neue Folge nicht nur für Premium-User und Einmalzahler, sondern auch für Spender der Weihnachtsaktion 2016 verfügbar ist.



Doch um welches Spiel geht es überhaupt? Die Wahl fiel auf den Survivaltitel The Long Dark, der bereits seit längerem im Early Access verweilt diesen vor wenigen Tagen verlassen hat. Gleichzeitig wurden auch die ersten Kapitel des Story-Modus freigeschaltet – und genau den schauen sich Jörg Langer und Heinrich Lenhardt an. Nach einem Flugzeugabsturz befinden sie sich mitten in der kanadischen Wildnis und müssen nicht nur ihren Verletzungen, sondern vor allem der Eiseskälte trotzen.



Doch unsere beiden Kritiker kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Von ihren Überlebensinstinkten gepackt machen sie sich auf, Feuerholz und Nahrung zu sammeln. Ob sie dabei Erfolg haben, das erfahrt ihr in der neuesten Ausgabe der Stunde der Kritiker – nur stilecht mit der Antwort auf die Frage: Würden sie freiwillig und in ihrer privaten Freizeit nach der ersten Stunde weiterspielen?



Falls ihr nun Lust auf die Stunde der Kritiker zu The Long Dark habt, könnt ihr die Folge entweder einzeln kaufen oder über GG-Premium sehen. Informationen zu unserem Premium-Angebot inklusive aller enthaltenen Leistungen findet ihr auf dieser Seite. Die Uncut-Stunde von Jörg wird wie gewohnt in wenigen Tagen veröffentlicht.



Jetzt aber wünschen wir euch viel Spaß beim Anschauen!



*Geld-zurück-Garantie: Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Long-Dark-SdK".