Destiny 2: Details zur PC-Beta, Konsolen-Beta-Erfolg & Vorbestellungen

PC XOne PS4

Bungie gab konkrete Details zur PC-Beta von Destiny 2 (im Anspielbericht) bekannt. Diese wird demnach fast die gleichen Inhalte wie die Konsolen-Beta bieten. Dabei handelt es sich um die Startmission „Heimkehr“ aus der Story-Kampagne, den kooperativen Strike „Die verdrehte Säule“ für vier Spieler, sowie die beiden Multiplayer-Modi „Countdown“ und „Kontrolle“.

Während der Countdown-Modus wieder auf der Karte „Innenstadt“ stattfindet, wird der Kontrolle-Modus auf der neuen Karte „Javelin-4“ gespielt. Wo diese beheimatet sein wird, verriet Bungie nicht. In der Konsolen-Beta waren die Spieler noch auf der Karte „Endloses Tal“ unterwegs. Mit dem Release der PC-Beta nimmt Bungie auch einige Balance-Optimierungen bei der Powermunition und den Super-Fähigkeiten vor, die auf dem Feedback der Spieler basieren. Die Anpassungen sollen laut den Entwicklern allerdings eher „subtil“ ausfallen.

Darüber hinaus hat sich das Studio zur Nutzung verschiedener Tools auf dem PC in Verbindung mit der Beta geäußert und gab an, dass es im Rahmen der Anti-Cheat-Maßnahmen bestimmte Einschränkungen bei den Kommunikations-, Aufnahme- und Streaming-Anwendungen geben wird. Bestimmte Funktionen der genannten Tools werden also unter Umständen nicht, oder nur eingeschränkt funktionieren. Mehr Details dazu findet ihr unter dem Quellenlink.

Und während Bungie sich auf die PC-Beta vorbereitet, hat sich der verantwortliche Publisher Activision zur Konsolen-Beta und den Vorbestellerzahlen von Destiny 2 geäußert. Wie das Unternehmen im Zuge der Bekanntgabe aktueller Quartalszahlen verriet, hat Destiny 2 den Vorgänger sowohl in Hinblick auf die Anzahl der Beta-Teilnehmer, als auch bei den Vorbestellungen übertroffen. Konkrete Zahlen wurden allerdings nicht genannt. Die PC-Beta von Destiny 2 findet im Zeitraum vom 28. bis 31. August 2017 statt. Die Veröffentlichung des Spiels wird am 6. September 2017 auf den Konsolen und am 24. Oktober auf dem PC erfolgen.