Hitman überschreitet Marke von 5 Millionen Spielern

PC XOne PS4 Linux

Hitman ab 38,90 € bei Amazon.de kaufen.

Wie das dänische Entwicklerstudio IO Interactive kürzlich bekannt gab, konnte das Schleich-Actionspiel Hitman (im Test) kürzlich die Marke von fünf Millionen Spieler überschreiten. Details dazu, ob in diese Zahl auch die Spieler des mittlerweile auf PC, Xbox One und PS4 kostenlos verfügbaren Prolog eingeflossen sind, gibt es nicht. Dennoch belegt die Zahl von fünf Millionen Spielern das Interesse der Gamer an der Marke, die sich nach der Trennung von Publisher Square Enix bei IO Interactive liegt.

Informationen zu einer bereits seit längerer Zeit lose für 2018 in Aussicht gestellten zweiten Staffel von Hitman (erstmals in der Serienhistorie erschien der letzte Teil in Form von inhaltlich verknüpfter Einzelepisoden) oder einem anderen Projekt der Dänen gibt es aktuell noch nicht.