Das Hauptthema unserer Lesetipps in dieser Woche ist China. Der erste Artikel, den wir für euch herausgesucht haben, beschäftigt sich mit dem dortigen Spielemarkt und dem Besuch einer Messe in Shanghai. Im zweiten Beitrag geht es um Apples Einlenken vor den dortigen Zensur-Behörden. Der letzte Artikel hat dagegen weniger mit dem Reich der Mitte zu tun. Darin geht es um einen Mann, der seinen Lebensunterhalt mit dem Hacken von MMOs verdient.

"Tausend chinesische Manager und die Sache mit Overwatch"

Golem.de am 2. August, Peter Steinlechner

Peter Steinlechner war für Golem.de auf der Spielemesse China Joy in Shanghai. Er sprach vor Ort mit Besuchern, Herstellern und einem Regierungsbeamten, um sich über den dortigen Spielemarkt zu informieren. So wird dort – weil lange Zeit ein Einfuhrverbot für japanische Konsolen bestand – vor allem auf dem PC gespielt. Was genau, da hat (theoretisch) die Regierung ein Wörtchen mitzureden: "Assassins's Creed und andere als problematische erklärte Titel sind, so hören wir immer wieder, ohne große Probleme auf dem Graumarkt zu bekommen, gefährlich sei das nicht."

"Apple und das Buckeln in China"

Mobilegeeks.de am 3. August, Carsten Dobschat

Apples Umsatz in China ist im letzten Geschäftsquartal um 10% zurückgegangen. Carsten Dobschat von Mobilegeeks fragt, ob das Unternehmen dort überhaupt präsent sein sollte und zu welchen Bedingungen: "Ob es im Januar die Entfernung der App der [New York Times] aus dem chinesischen App Store war, der Bau von Rechenzentren in China oder eben in den letzten Tagen die Entfernung der meisten VPN-Apps aus dem App Store: Apple macht sich hier zum Erfüllungsgehilfen der Zensur in China."

"For 20 Years, This Man Has Survived Entirely by Hacking Online Games"

Vice.com am 30. Juli, Lorenzo Franceschi-Bicchierai (Englisch)

In diesem Artikel lernt ihr einen Mann mit dem Pseudonym Manfred kennen, der seit 20 Jahren seit Geld mit dem Hacken von Online-Spielen verdient. Dafür verschafft er sich Ingame-Währung oder andere Items, die er dann auf Drittseiten verkauft: "Das alles begann, als er Ultima Online spielte. Damals, sagt Manfred, hatte er nur eine Einwahl-Verbindung und wurde in Kämpfen regelmäßig von Spielern mit höheren Breitband-Geschwindigkeiten besiegt. Um das zu kompensieren, sagt er, fand er Wege, zu cheaten, indem er das Spiel hackt."

