Conan Exiles: Verbessertes Kampfsystem, 70% größere Spielwelt, bessere KI

PC XOne PS4

Mit einem lauten Knall ist Conan Exiles vor einiger Zeit in die Early Access gestartet, doch schnell folgte Ernüchterung bei den Spielern - zu wenig Umfang, zu viele Bugs und Probleme. Funcom selbst scheint sich dem aber bewusst zu sein und wird noch im August (genauer gesagt am 16. August) mit Conan Exiles: The Frozen North ein Erweiterungs-Update veröffentlichen, welches eher an ein echtes Addon erinnert. So wird The Frozen North beispielsweise die Spielwelt von Conan Exiles um sage und schreibe 70 Prozent vergrößern und ein neues, großes Gebiet integrieren sowie eine Menge neue Features präsentieren.

Neben dem neuen Bereich, einem Eisgebiet mit schneebedeckten Bergen und tiefen Dungeons, werden auch weitere Features in Conan Exiles eingefügt. Neben neuen Waffen und Rüstungen gibt es eine neue Religion bei der Charaktererstellung, die dem Gott Ymir huldigt. Natürlich gibt es, passend für die neue Region, auch weitere Feinde, wie beispielsweise Frostgiganten und Wölfe. Der neue Dungeon dagegen beinhaltet den Boss "Tyros the Deathbringer", der nur darauf wartet von den Spielern besiegt zu werden.

Neben dem neuen Gebiet, der größeren Welt und den neuen Features und Inhalten arbeitet Funcom auch weiterhin an Verbesserungen und grundsätzlichen Fehlerbehebungen. Das Update The Frozen North wird daher auch die bislang größten Veränderungen mitbringen. So wurde das Kampfsystem beispielsweise überarbeitet und auch die KI hat viele Anpassungen erhalten. Es geht hier also nicht nur um neue, spannende Inhalte, sondern auch darum, das Grundgerüst von Conan Exiles weiter zu verbessern und bekannte Schwachstellen des Spiels gezielt zu korrigieren. Das Erweiterungs-Update wird am 16. August veröffentlicht.

Funcom selbst dürfte sich über den Erfolg von Conan Exiles mehr als freuen. Obwohl sie mit Titeln wie Age of Conan und The Secret World stets versucht haben kreativ und anders zu sein, blieb ihnen der große Erfolg dennoch weitgehend verwehrt. Zuletzt bekam Funcom sogar finanzielle Schwierigkeiten, doch Conan Exiles war mehr oder weniger ihre Rettung und der große Erfolg eine echte Überraschung für das gesamte Team, das seitdem daran arbeitet, den Survival-Hit noch weiter auszubauen und zu einem vollständigen Spiel werden zu lassen. Nützlich ist der Hintergrund von Age of Conan durchaus, denn zum einen gibt es hier bereits viele Konzepte und Weltdetails, zum anderen wurde auch der Soundtrack des MMOs in Conan Exiles integriert.