Die Grand Theft Auto-Reihe zählt zu den erfolgreichsten Spielemarken überhaupt – spätestens seit dem ersten 3D-Teil GTA 3 aus dem Jahr 2001. Fans der Reihe gibt es viele, aber nicht jeder hat denselben Favoriten unter den bislang veröffentlichten Serienteilen und Spin-Off-artigen Ablegern. Zählt ihr womöglich zu den Spielern, die sich vor allem mit einem der beiden ersten Teilen aus der Top-Down-Sicht verbunden fühlen? Ist es für euch einer der 3D-Teile aus der PS2-Ära, also GTA 3, GTA - Vice City oder GTA - San Andreas oder sogar einer der zunächst für Handhelds veröffentlichten Ableger wie GTA - Liberty City Stories?

Ob es einer von den genannten Teilen ist oder einer der beiden letzten möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren. Lasst uns ferner in den Kommentaren unter dieser News wissen, weshalb dieser oder jener Serienteil euer persönlicher Favorit ist. Liegt es an der Spielfigur, der Story oder auch an Setting, das euch besonders zusagt? Scheut euch auch nicht, uns in den Kommentaren zu verraten, weshalb euch dieser oder jene Teil (oder die Serie an sich) so gar nicht anmacht,

