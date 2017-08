Rime kommt im November auf Nintendo Switch

PC Switch XOne PS4

Angekündigt wurde das Puzzle-Abenteuer Rime (im Test: Note 7.5) für Nintendo Switch bereits vor längerer Zeit. Nun hat Publisher Grey Box mit dem 17. November auch einen finalen Termin des spanischen Indie-Entwicklers Tequila Works (Deadlight) bekannt gegeben. Rime wird es demnach sowohl als reine Download-Version im Nintendo eShop geben (34,99 Euro) sowie als Retailfassung, die neben dem Spiel auch einen Download-Code für den Soundtrack von Rime umfasst (44,99 Euro).

In Rime schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen, namenlosen Jungen, den ihr durch eine gleichsam märchenhafte wie düstere Spielwelt steuert. Dabei müsst ihr rätselartige Aufgaben wie Schalterpuzzles lösen und kleinere Jump-and-run-Passagen absolvieren. Das Storytelling erfolgt ausschließlich in audiovisueller Form. Rime war bereits Ende Mai für PC, Xbox One und PlayStation 4 erschienen. Auf allen drei genannten Plattformen hatte das Spiel zum Start durchgängig mit technischen Problemen wie einer niedrigen und inkonstanten Bildrate zu kämpfen.