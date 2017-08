Friday the 13th - The Game mehr als 1,8 Millionen Mal verkauft

PC XOne PS4

Als Entwickler Illfonic im Oktober 2015 die Kickstarter-Kampagne zu Friday the 13th - The Game startete, erhielt das Projekt schnell viel Aufmerksamkeit. Mit fast 824.000 US-Dollar schaffte das Online-Actionspiel, in dem ein Spieler die Rolle von Mörder Jason Vorhees übernimmt und vier weitere vor ihm entkommen müssen, übertraf man das Finanzierungsziel von 700.000 US-Dollar nicht allzu deutlich. Bei den Verkaufszahlen des in der ersten Jahreshälfte 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichten Titels war Friday the 13th - The Game bedeutend erfolgreicher.

Wie der später ins Projekt eingestiegene Publisher Gun Media gegenüber dem Branchenmagazin Gamesindustry.biz angab, konnten in den ersten drei Monaten plattformübergreifend 1,8 Millionen Einheiten verkauft werden. Das ist insbesondere mit Blick auf die überwiegend mäßigen, teils schlechten Reviews verwunderlich. Diese kritisierten nicht zuletzt auch den schlechten technischen Zustand des Spiels, zeigten sich jedoch auch von der eigentlichen Spielemechanik selten besonders begeistert.

Im Gespräch mit Gamesundustry.biz gestand Wes Keltner von Gun Media auch Fehler ein. Unter anderem habe man nach der Anzahl der Teilnehmer am Beta-Test den Ansturm der Spieler auf die Server unterschätzt. Bezogen auf Bereiche wie Animationen und Co. führt er hingegen das Budget als Hauptgrund an, das weit unter dem Niveau eines Triple-A-Produkts gelegen hätte.

Keltner äußerte sich zudem zum Thema Metascore. Keltern meint, dass durchschnittliche Wertungen auf Metacritic (die bei Freitag-der-13.-Spiel bei 61 liegt) für Spieler gar nicht so entscheidend seien. Dies schreibt er der seiner Meinung nach sinkenden Bedeutung der traditionellen Medien im Vergleich zu einflussreichen Mitgliedern der Community zu sowie YouTubern.

Zudem plauderte Keltner aus dem Nähkästchen und berichtet, mit welcher Begründung potenzielle Investoren respektive Publisher Friday the 13th - The Game die Unterstützung versagten. Manch einer soll gar den Vorschlag gemacht haben, den Grad der Gewaltdarstellung für einen "familienfreundlicheren Ansatz" herunterzuschrauben.