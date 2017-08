Valnir Rok: Survival-Spiel von Gronkh und Sarazar (Update)

PC

Update:

Wer Interesse an Valnir Rok hat, darf sich nun für die kommende Alpha/Beta registrieren. Diese wird bereits morgen am 4. August starten und erlaubt es 1.000 Spielern einen kurzen Blick auf den Titel zu werfen, welcher "die beiden Genres Rollenspiel mit Quests und Survival miteinander verbindet". Vermutlich handelt es sich allerdings nur um einen Stresstest für das kommende gamescom -Event, um dort entsprechend vorbereitet zu sein.

Ursprüngliche News:

Nach dem Koop-Actionspiel Looterkings kündigen die beiden Let's Player Erik Range (Gronkh) und Valentin Rahmel (Sarazar) ein weiteres Videospiel an. Das neue Projekt trägt den Namen Valnir Rok. Bei Valnir Rok handelt es sich um ein Survival-Spiel, das euch in eine weitläufige Mittelalter/Wikinger-Welt entführt, in der ihr fortan um euer Überleben kämpft. Sowohl andere Spieler als auch mystische Monster und die Umgebung selbst sind dabei eure Feinde.

Gronkh und Sarazar selbst sind dabei wohl lediglich als Geldgeber in das Projekt involviert. Das Spiel wird von der encurio GmbH in Köln entwickelt, einer Werbeagentur, die wiederum von Sebastian Rahmel, dem Bruder von Valentin Rahmel (Sarazar) geführt wird. In einer Beschreibung der Agentur heißt es:

Sebastian Rahmel kann auf 16 Jahre Internet-Erfahrung und 17 Jahre Erfahrung im Marketing zurückgreifen.

Was genau eine Werbeagentur von der Videospielentwicklung versteht, werden wir vermutlich noch 2017 feststellen können, denn bereits auf der kommenden Gamescom soll es eine spielbare Version von Valnir Rok geben. Dort muss sich das Survival-Spiel, das stark an Ark und Conan Exiles erinnert, zunächst einmal beweisen.

Für Gronkh und Sarazar ist Valnir Rok bereits das zweite Spieleprojekt. Auch an Looterkings und der gleichnamigen looterkings GmbH sind beide beteiligt. Looterkings konnte damals allerdings weniger überzeugen, unter anderem aufgrund schwacher Technik und geringem Umfang.