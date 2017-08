Persona 5: Anime-Serie zum Spiel soll 2018 in Japan anlaufen

PS3 PS4

Das Animationsstudio A-1 Pictures hat auf einer Veranstaltung der Katayanagi Arena in Tokyo angekündigt, dass seine Animeumsetzung des JRPGs Persona 5 (Test hier, Note 9.0) derzeit in Produktion ist und 2018 im japanischen Fernsehen laufen soll. Das Studio arbeitete bereits an mehreren Animeumsetzungen zur Persona-Reihe wie die Serie zu Persona 4 Golden und vier Filme zu Persona 3.

Die an der Produktion beteiligten Künstler wie Autoren, Zeichner oder Komponisten sind noch nicht bekannt. Allerdings werden alle Sprecher der japanischen Fassung des Spiels zu ihren Rollen zurückkehren. Einen ersten Trailer findet ihr direkt im Anschluss.