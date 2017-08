Persona-Reihe: Musikspiel-Ableger und 3DS-Nachfolger in Entwicklung

3DS

Der japanische Publisher Atlus hat auf seiner Facebook-Seite die Fortsetzung des Nintendo 3DS-Ablegers der erfolgreichen Rollenspiel-Reihe Persona angekündigt. Persona Q2 ist demnach in Arbeit. Weitere Details zu Inhalt und Termin sind auf der Teaser-Website allerdings noch nicht zu finden.

Ob der neue Teil die Mechaniken des Vorgängers Persona Q - Shadow of the Labyrinth übernimmt oder auf neue Elemente setzt, bleibt damit vorerst abzuwarten.

Darüber hinaus kündigte Atlus die Musikspielableger Persona 3 - Dancing Moon Night und Persona 5 - Dancing Star Night an. Beide werden für Playstation 4 und Playstation Vita erscheinen. Spielerisch werden die zwei Titel wohl Persona 4 - Dancing All Night ähneln.

Ein erster Trailer zu Persona 3 - Dancing Moon Night ist in die News eingebettet und einen weiteren Trailer zu Persona 5 - Dancing Star Night findet ihr auf Youtube. Die beiden Rhythmusspiele sollen im Frühjahr 2018 in Japan auf den Markt kommen.