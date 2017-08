Dragon Quest 11: Mehr als 2 Mio. verkaufte Exemplare in nur zwei Tagen

Switch PS4 3DS

Am vergangenen Samstag brachte Square Enix sein Rollenspiel Dragon Quest 11 - In Search of Departed Time in Japan auf den Markt und wie die japanische Famitsu (via Gematsu) berichtet, fand der Titel reißenden Absatz bei den Spielern. Demnach gingen am 29. und 30. Juli insgesamt mehr als zwei Millionen Exemplare über die Ladentheken. Konkret liegt die Verkaufszahl bei 2.080.806 Einheiten, wobei 1.130.468 3DS- und 950.338 PS4-Versionen verkauft wurden.

Bei diesen Angaben wurden nur die physischen Disk-Versionen berücksichtigt, sowie spezielle Bundles, bei denen der Titel als Retail-Kopie beilag („Dragon Quest 11 Double Pack Hero’s Sword Box“, „New Nintendo 2DS LL Dragon Quest Liquid Metal Slime Edition“ und „Playstation 4 Dragon Quest Loto Edition“). Zu den digitalen Verkäufen machte das Magazin keine Angaben.

Der Release des Spiels hat offenbar auch bei den Hardware-Verkäufen für einen Aufschwung gesorgt. So stieg der Absatz von 3DS-Geräten in der Woche von 28.831 auf 126.790 und bei der PS4 von 27.530 auf 93.954 Exemplare. Wie wir kürzlich berichtet haben, wird der Titel in naher Zukunft auch im Westen erscheinen. Einen Termin gibt es derzeit allerdings noch nicht.