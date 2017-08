Hob: Das Spiel der Torchlight-Macher hat einen Termin / Neuer Trailer

PC PS4

Im August 2015 gaben Diablo-Miterfinder Max Schaefer und sein Team von Runic Games bekannt, dass sie an einem Action-Adventure im Zelda-Stil arbeiten. Knapp zwei Jahre später nähert sich der Hob getaufte Titel nun seiner Fertigstellung und wurde nun auch mit einem konkreten Release-Termin bedacht. Das Spiel wird demnach am 26. September für PC und die PS4 erscheinen und kann bereits im Playstation Store, via Steam und GOG vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 19,99 Euro, wobei PS-Plus-Spieler aktuell 20 Prozent und Steam-Käufer zehn Prozent sparen können. Auf Steam wird zudem die Runic Games Collection angeboten, die neben Hob auch Torchlight (Testnote: 8.0) und Torchlight 2 (Testnote: 8.5) enthält.

In Hob erkundet ihr eine offene Fantasy-Welt voller „vielschichtiger Rätsel". Das Spiel kommt dabei komplett ohne Texte oder Dialoge aus. Stattdessen wird die Story durch eure Entdeckungen und Interaktionen mit der Umgebung und den dort lebenden fremdartigen Lebensformen erzählt. Die Welt wird von den Entwicklern als eine Art „Zauberwürfel“ beschrieben, der langsam in sich zusammenbricht. Durch das Lösen von Rätseln „repariert“ ihr den Planeten, wobei sich die Landschaft vor euren Augen verändert und nach und nach neue Gebiete zum Erkunden freigibt. Der Protagonist des Spiels ist mit einer mechanischen Arm-Prothese ausgestattet, die er im Kampf unter anderem zu einem Schutzschild transformieren, oder beim Erkunden an den überall in der Welt zu findenden Magnetfeldern als Enterhaken einsetzen kann. Passend zur Ankündigung haben die Entwickler einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch schon mal auf den anstehenden Release einstimmen soll: