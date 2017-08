Shroud of the Avatar: Vertriebspartner gefunden // Release noch 2017

PC Linux MacOS

Portalarium, Richard Garriots Entwicklerstudio hinter dem MMO Shroud of the Avatar (zur Stunde der Kritiker), hat eine Partnerschaft mit dem in München ansässigen Publisher und Entwickler Travian Games bekannt gegeben. Dabei soll es vorrangig um den Vertrieb in Europa, Süd- und Mittelamerika, dem Mittleren Osten sowie Nordafrika gehen. Lars Janssen, CEO von Travian Games, freut sich auf das „beste kommende MMORPG“ und die Zusammenarbeit mit Garriot. Dieser hebt die besondere Bedeutung Europas als starken Markt für die Ultima-Reihe hervor, weswegen man sichergehen wolle, den besten Partner für die Vermarktung zu bekommen. Mit Travian Games habe man diesen Partner nun gefunden, da man dort verstehe, wie Communityarbeit und Spielentwicklung funktionieren.

Travian Games wurde 2005 gegründet und ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Anbieter von Browsergames sowie Bayerns größter Spieleentwickler und beschäftigt derzeit 150 Mitarbeiter. Garriot und Janssen werden den Journalisten auf der diesjährigen gamescom zum Spiel sowie der Partnerschaft Rede und Antwort stehen.

Mit dem am 27. Juli veröffentlichten Release 44 können die Backer des Spiels die komplette erste Episode spielen. Die finale Version von Shroud of the Avatar soll noch im späteren Verlauf des Jahres 2017 erscheinen. Einen exakten Termin oder näher eingegrenzten Zeitraum nannte Portalarium nicht.