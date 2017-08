Resident Evil Revelations: Termin für X1 & PS4, Teil 1 & 2 für Switch

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS

Bereits im März hatte Capcom die Umsetzung von Resident Evil - Revelations für PlayStation 4 und Xbox One für diesen Herbst in Aussicht gestellt. Nun hat der japanische Publisher mit dem 29. August auch einen konkreten Termin für die beiden Fassungen bekannt gegeben. Noch in diesem Jahr sollen Revelations und der Nachfolger Revelations 2 (im Test) auch für Nintendo Switch erscheinen, ein genaues Datum verriet Capcom aber noch nicht.

Für Resident Evil - Revelations auf PS4 und Xbox One verspricht Capcom eine native Auflösung von 1080p, eine verbesserte Framerate, einen erhöhten Detailgrad der Umgebungen sowie aufgewertete Animationen. Auch bei der Steuerung gibt es Neuerungen. So sollen Spieler ähnlich wie in den Remakes von Resident Evil oder Resident Evil 0 zwischen mehreren Bewegungsvarianten wählen können. Sämtliche für die Fassungen auf PC, Xbox 360 und PS3 veröffentlichen Download-Inhalte sollen auf den aktuellen Konsolen als freispielbare Belohnungen enthalten sein.

Enthalten sein wird in den neuen Versionen von Revelations auch der Raid Mode, in dem ihr allein oder auch kooperativ in Levels Horden von Gegnern ausschaltet und um Bestzeiten kämpft.