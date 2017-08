Bioware-Veteran und Anthem-Lead-Designer Corey Gaspur verstorben

Bildquelle: Bioware

Die Woche beginnt mit einer traurigen Nachricht für die Bioware-Fans. Wie der kanadische Spielehersteller in einem Statement mitteilte, ist der langjährige Bioware-Entwickler und Branchen-Veteran Corey Gaspur verstorben. Details über die Todesursache sind nicht bekannt.

Gaspur startete seine Karriere bei Propaganda Games im Jahre 2006, wo er unter anderem an dem Ego-Shooter Turok mitwirkte. Ein Jahr später wechselte er zu Bioware und war in den vergangenen neun Jahren als Gameplay Designer, Level Designer und Lead Combat Designer an den Entwicklungen von Sonic Chronicles - Die dunkle Bruderschaft, Dragon Age - Origins (Testnote: 9.0), Mass Effect 2 (Testnote: 9.5), Mass Effect 3 (Testnote: 9.5) und diversen DLCs beteiligt. Bis zuletzt zeichnete er als Lead Designer für das im Rahmen der diesjährigen E3 angekündigte Anthem verantwortlich. Gaspur hinterlässt seine Frau und einen Sohn.