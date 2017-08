Humble Mobile Bundle mit Puzzlespielen für Android gestartet

PC iOS Android andere

Im Humble Store wurde ein neues Mobile-Bundle mit ausgewählten Puzzlespielen für Android gestartet, das unter anderem Titel, wie Deus Ex GO (im Test), Human Ressource Maschine und Concrete Jungle enthält. Ihr zahlt wie gewohnt was ihr wollt und könnt euren Betrag zwischen den Entwicklerstudios, Humble Tip und drei verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen, von denen ihr eine selbst bestimmen könnt, aufteilen. Hier das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,84 Cent):

Klocki (v4.1+)

(v4.1+) Hook (v4.1+)

(v4.1+) Zenge + Soundtrack (v4.0+)

(v4.0+) Zehn Prozent Rabatt auf das Humble-Monthly-Abo

Ab 5,00 US-Dollar (4,26 Euro):

Mini Metro (v4.0.3+)

(v4.0.3+) Human Resource Machine (v4.1+)

Deus Ex GO (v4.2+)

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 5,61 US-Dollar (4,78 Euro)

A Good Snowman Is Hard To Build (v2.3+)

(v2.3+) Concrete Jungle (v4.0+)

Slayaway Camp (v4.0.3+)

Ihr könnt darüber hinaus kostenlos die Soundtracks zu Human Ressource Machine und A Good Snowman Is Hard To Build anfordern, indem ihr euch für den Humble-Newsletter anmeldet.