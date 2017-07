PS4: Destiny-2-Bundle und Limited-Edition-PS4-Controller angekündigt

PS4

Nachdem Sony zuletzt ein limitiertes PS4-Pro-Bundle zu Destiny 2 (im Anspielbericht) in der Farbe „Gletscherweiß“ (Glacier White) angekündigt hatte, folgt nun ein weiteres Paket mit der 1TB-Standard-PS4-Konsole in der Farbe Jet Black. Wie bei dem Pro-Bundle liegt das Spiel auch hier in der physischen Version auf einer Blu-Ray-Disk vor. Ebenfalls enthalten sind folgende zeitexklusive Inhalte (die bis mindestens Herbst des kommenden Jahres PS4-exklusiv bleiben):

Ein Koop-Strike

Das exotische Scharfschützengewehr „Borealis”

Eine Schiffsvariante

Eine Multiplayer-Karte

Drei Legendäre Rüstungssets

Darüber hinaus kündigte der japanische Hersteller eine Limited Edition des DualShock 4 Controllers im Destiny-2-Design, in der Farbe Glacier White an. Dieser wurde mit dem Logo des Spiels, sowie den bekannten Charakterklassen-Abzeichen verziert und wird pünktlich zum Release von Destiny 2, am 6. September dieses Jahres, in den Handel kommen.