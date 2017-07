Electronic Arts erzielt nur ein Viertel des Umsatzes durch Spieleverkäufe

Electronic Arts hat im zurückliegenden Geschäftsquartal (offiziell als das erste Geschäftsquartal 2017 bezeichnet) 74 Prozent des Gesamtumsatzes mit Echtgeldkäufen im Rahmen sogenannter Live-Services, durch Seasonpässe und ähnliches erwirtschaftet – das geht aus einem Geschäftsbericht von EA hervor. Demnach entfallen lediglich 26 Prozent des Umsatzes auf die reinen Spieleverkäufe, wobei sowohl physische als auch rein digitalen Download-Versionen offenbar zusammengefasst wurden. EAs CEO Andrew Wilson bezeichnete das Geschäftsquartal als ein herausragendes, an dem insbesondere die wachsenden Communitys der Top-Marken des Unternehmens einen bedeutenden Anteil hätten und das "digitale Business" antreiben würden.

Ganz so überraschend, wie der dreimal so hohe Anteil am Umsatz im Vergleich mit den Spieleverkäufen klingt, ist er tatsächlich jedoch nicht. Zwar unterstreicht er trotz anhaltend hoher Verkaufszahlen von Spielen wie FIFA 17 auch ein steigende Bedeutung der Einnahmen durch Mikrotransaktionen wie etwa den Spielerkarten in FIFA Ultimate Team oder Bonus-Objekten in Die Sims 4. Allerdings gab es im zugrundeliegenden Quartal (April bis Juni 2017) nicht eine einzige große Spieleneuveröffentlichung seitens EA – das Science-Fiction-Rollenspiel Mass Effect - Andromeda war zu Beginn des Geschäftszeitraums zumindest bereits etwas mehr als eine Woche im Handel.