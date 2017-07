Mass Effect - Andromeda: EA macht Bioware Montréal dicht

Bioware Montréal, das Studio hinter Mass Effect - Andromeda (Testnote: 8.0), wurde geschlossen. Das hat der Electronic Arts Chief Financial Officer Blake Jorgensen kürzlich im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Quartalszahlen bestätigt. Zuletzt hieß es noch, dass das Team nach dem Release des Spiels stark geschrumpft wurde und die Entwickler auf die anderen Bioware-Studios in Edmonton und Austin, sowie EA Motive verteilt wurden. Die restlichen Mitarbeiter sollten sich um die Multiplayer-Inhalte für den Titel kümmern. Nun wurde Bioware Montréal offenbar ganz aufgelöst, womit sich auch die Gerüchte um die gestrichene Pläne für Singleplayer-DLCs zu Mass Effect - Andromeda bestätigen. Jorgensen dazu:

Wie wir bereits gesagt haben, bauen wir unser neues EA-Motive-Studio in Montréal aus und wir haben mehr als 100 neue Mitarbeiter für dieses Studio engagiert, damit sie Jade Raymond und ihr Team dabei unterstützen, die neue IP zu entwickeln. Ich war im vergangenen Monat dort zu Besuch. EA Motive ist eine tolle Ergänzung für unser Team und wir haben dort auch unsere Leute von Bioware Montréal untergebracht, so dass sie nun gemeinsam in einem Studio arbeiten.