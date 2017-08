Ark – Survival Evolved: Veröffentlichung der finalen Version verschoben

PC XOne PS4 Linux MacOS

Der Entwickler des Dinosaurier-Survival-Spiels Ark - Survival Evolved hat eine Verzögerung bei der Veröffentlichung der finalen Version für PC, Xbox One und Playstation 4 bekanntgegeben. Zwar sei der Gold Master bereits fertiggestellt, jedoch habe sich dieser länger als erhofft im Zertifizierungsprozess der Konsolenhersteller befunden. Aus diesem Grund wurde die Veröffentlichung für alle drei Plattformen auf den 29. August verschoben. Dem verantwortlichen Team tue die Verzögerung sehr leid, auch sollte die Verzögerung früher bekanntgegeben werden. Man wollte jedoch abwarten, bis genauere Informationen vorliegen.

An die Veröffentlichung der finalen Fassung des Hauptspiels ist der Konsolenrelease des bereits seit 12. Juni kostenlos für den PC verfügbaren DLC Ragnarok gekoppelt. Die Entwickler wollen die zusätzliche Zeit nutzen, um weiter an der Karte zu feilen und das Update noch umfangreicher zu gestalten, als es eigentlich geplant gewesen sei. Ragnarok bringt eine neue Karte mit folgenden Eckdaten:

144 km² große Karte die zu Land, zu Wasser und in der Luft erforscht werden kann

Weitere Ressourcen, die abgebaut oder geerntet werden können

unterschiedliche Höhlen, in denen Basen angelegt werden können

Neue Kreaturen und Abwandlungen altbekannter Spezies

Plattformen auf Bäumen und Felsen

neue Biome, in denen sich die zäheren Spieler beweisen können

Herausfordernde Dungeons

ein aktiver Vulkan, der bei Ausbrüchen Ressourcen auswirft

Aussichtspunkte mit Ausblick für Basen in bester Lage

Heiße Quellen zur Entspannung

Ruinen

Meer

künftig ein Wüstenbiom mit eigenen Kreaturen

künftige Entdeckernotizen, die etwas über die Geschichte und Geheimnisse Ragnaroks erzählen

Soviel zu den nackten Fakten. Die Karte wird annähernd so groß sein wie die Vanilla-Karte The Island. An der Küste erwartet euch eine Drachenschlucht, die ihren Namen nicht umsonst trägt, außerdem werdet ihr auf einen mächtigen Boss treffen. Die kartenspezifischen Kreaturen werden auch auf die anderen Karten transferierbar sein.

Mit dem DLC erwartet euch jedoch auch Standardkost in Form einer weiteren Kreatur: Dem Griffin. Hierbei handelt es sich um eine aggressive, fleischfressende und fliegende Chimäre, deren Vorderteil einem Adler und deren Hinterteil einem Löwen ähnelt. Mit dieser Kombination ist er sowohl an Land als auch in der Luft ein effizienter Räuber. Die mutigen und unerschrockenen unter euch können versuchen, ihn zu zähmen und zu domestizieren.

Entwickler Wildcard Studios kündigte darüber hinaus an, im kommenden August Patches zu veröffentlichen, die auf Anregungen der Community eingehen sowie die Leistung am PC verbessern sollen. Diesem Punkt wollen sich die Entwickler ebenso verstärkt widmen wie dem Schutz vor Cheatern.

Für Käufer der kommenden Xbox One X winkt Ark als Launchtitel. Die Entwickler streben eine Bildrate von 60 auf der Qualitätsstufe „Epic“ an. Gleichzeitig wird Ark ins "Xbox Play Anywhere"-Programm aufgenommen. Käufer der Xbox-Fassung erhalten also zusätzlich die PC-Version im Windows 10 Store. Darüber hinaus wird zwischen den drei Plattformen crossplay möglich sein.