Sudden Strike 4: Vorbesteller-Boni auf GOG.com [+ Gewinnspiel]

PC PS4 Linux MacOS

Gute Echtzeit-Strategiespiele im Zweiten Weltkrieg kann es eigentlich gar nicht genug geben. Mitsteht am 11. August ein Kandidat ins Haus, der selbst Schwergewichten wieden Rang ablaufen könnte. Frühentschlossene können sich bei unserem Partnershop GOG.com mit einer Vorbestellung einige Boni sichern. Dazu zählen aber nicht bloß die exklusive Karte für den Skirmish-Modus namens „The Battle of Kursk“, die digitale Version des orchestralen Soundtracks und dem digitalen Artbook. Wer Sudden Strike 4 bei GOG.com vorbestellt, erhält damit auch Zugriff auf alle drei Vorgänger – und zwar sofort und nicht etwa zum Release von Sudden Strike 4. Wer jetzt vorbestellt, erhält außerdem 15 Prozent Rabatt auf den finalen Kaufpreis sowie einen Gutschein im Wert von 4,90 Euro, den ihr mit einer weiteren Bestellung bei GOG.com geltend machen könnt.Aber wir haben ein noch verlockenderes Angebot für euch. In unserem Gewinnspiel verlosen wir nämlich gleich fünf Codes für Sudden Strike 4, mit denen das Spiel (inklusive aller Vorbesteller-Boni außer des Guthabens) kostenlos in euer GOG-Konto wandert. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist bis zum Ende des Gewinnspiels eine Mail an "gewinnspiel [-at-] gamersglobal.de" mit dem Betreff „Sudden Strike 4“ zu schreiben. In der Mail enthalten sein muss in jedem Fall euer vollständiger Name sowie die Postanschrift, um Mehrfachteilnahmen auszuschließen. Die Mail muss bis spätestens Freitag, den 4. August 2017 um 11:59 Uhr bei uns eingegangen sein. Unter allen gültigen Teilnehmern verlosen wir die Codes nach dem Zufallsprinzip. Die Auflösung des Gewinnspiels und der Versand der GOG-Codes erfolgt im Laufe des Freitags.Übrigens ist Sudden Strike 4 nicht der einzige Titel, bei dem GOG.com für Vorbesteller Spiele als Bonus obendrauf packt. Wer das MMO-Actionspiel Absolver vorbestellt erhält nämlich das knifflige Prügelspiel Furi (im Arcade-Check ). Wer Hello Neighbor vorbestellt bekommtdazu. Vorbesteller des Daedalic-Adventures Ken Folletts Die Säulen der Erde wiederum erhalten Das Schwarze Auge - Satinavs Ketten (im Test: Note 8.0 ) kostenlos dazu. Die Boni für Vorbesteller gibt es bei GOG jeweils bis zum Tag vor dem Release des jeweiligen Titels. Für Absolver und Hello Neighbor jedoch bis zwei Wochen nach Release am 12. September.Ob ihr am Kauf einer der genannten Titel interessiert seid oder ein anderes Spiel bei GOG.com erwerben möchtet, benutzt dafür doch einfach unseren Partnerlink . Euch kostet das Spiel eurer Begierde dadurch keinen Cent mehr, ihr tut aber GamersGlobal etwas Gutes, da wir bei Bestellungen über den Partnerlink einen kleinen Obolus erhalten.