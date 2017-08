GG-Gewinnspiel: Staubt 2x Fan-Paket zu Injustice 2 ab

XOne PS4

Mit Injustice 2 (im Test: Note 8.5 ) ist den Netherrealm Studios ein richtig guter Superhelden-Prügler gelungen. Im Spiel von-Schöpferprügelt ihr euch in interaktiven Arenen mit Superhelden wie Batman, Superman oder Green Lantern genauso wie mit einer Reihe von Schurken aus dem DC-Universum. Ob mit Deadshot, Swamp Thing oder Gorilla Grodd, es ist fast jede Figur dabei, die Rang und Namen hat.Mit unserem Gewinnspiel zu Injustice 2 haben zwei von euch die Chance, das Spiel für lau abzugreifen – einmal in der PS4-, einmal in der Xbox-One-Fassung. Allerdings gibt es nicht bloß die Boxversion des Spiels zu gewinnen (inklusive Freischaltcode für Kämpfer Darkseid), sondern auch wertiges Merchandise im Stil von Injustice 2. Da wäre etwa der, in dem ihr auch euren Laptop (bis 15 Zoll) sicher transportieren könnt. Hinzu kommt einsowie einemit Injustice-Aufdruck. Nicht zu vergessen der praktische– beim Prügeln im Storymodus, offline gegen Freunde oder in den Online-Spielvarianten kann man schließlich auch mal durstig werden!Wenn ihr eines der beiden Pakete gewinnen möchtet, schickt uns eine Mail mit dem Betreff "Injustice 2" an, in der ihr die Antwort auf folgende Frage hinterlasst: Welcher DLC-Kämpfer aus dem Mortal-Kombat-Universum stieß im Juli zum DC-Ensemble dazu? Neben eurer Antwort auf die Gewinnspielfrage müsst ihr auch euren vollen Namen sowie eure Postanschrift in der Mail hinterlassen. Die dient einerseits um Mehrfachteilnahmen auszuschließen, zum anderen im Gewinnfall zum Versand der Preise. Die Teilnahmefrist des Gewinnspiels zu Injustice 2 endet am Montag, den 7. August 2017 um 8:59 Uhr. Unter allen gültigen Einsendungen entscheidet ein Losverfahren, welche beiden Teilnehmer den Zuschlag erhalten.Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!