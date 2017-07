Crash Bandicoot N Sane Trilogy: Neue Hinweise auf eine Xbox-Version

XOne PS4

Crash Bandicoot N Sane Trilogy ab 33,39 € bei Amazon.de kaufen.

Dass die Ende Juni für die PS4 veröffentlichte Crash Bandicoot N Sane Trilogy (Testnote: 8.0) nur zeitlich begrenzt der Sony-Konsole vorbehalten bleiben wird, haben wir in der Vergangenheit bereits mehrmals berichtet. Noch bevor der Titel auf der PS4 erschien, gab es schon erste Hinweise auf eine Umsetzung für die Xbox One. So hatte der ungarische Händler Super Gamer diese mit einem konkreten Release-Termin auf seiner Produktseite gelistet. Auch wenn Vicarious Visions bisher noch nichts offiziell bestätigte, wird die Umsetzung immer wahrscheinlicher, denn jetzt hat einer der Entwickler versehentlich selbst einen direkten Hinweis geliefert.

Dieser kam vom Illustrator und UI-Artist Kara Zisa, die nach dem Release des Spiels für die PS4 einige ihrer Arbeiten aus ihrem eigenen Portfolio ins Netz gestellt. Auf einem der Screenshots ist die Benutzeroberfläche des Spiels zu sehen, die statt den üblichen Buttons des DualShock 4 Controllers die Tasten „A“ und „B“ des Xbox One Controllers zeigt. Das Material wurde zwar sehr schnell wieder aus dem Netz genommen, doch das Internet vergisst bekanntlich nie und so geistert das Bild nun durch diverse Foren und Webseiten. Wann wir mit der offiziellen Ankündigung rechnen können, hängt wohl davon ab, wie lange genau die Sony-Exklusivität bestehen bleibt. Sobald etwas Konkretes dazu gibt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.