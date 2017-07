Total War - Arena: Neues Entwicklervideo zum RTS-MOBA veröffentlicht

PC

Bei Creative Assembly befinden sich derzeit bekanntlich diverse neue Projekte in der Entwicklung. Eines davon ist das Echtzeitstrategie-MOBA Total War - Arena, das noch in diesem Jahr für den PC erscheinen soll. Zu dem Titel haben die Macher kürzlich ein neues Video veröffentlicht, in dem die beiden Game Designer Jamie Gilbertson und David Pertry, sowie der Lead Meta Game Designer Jan Van der Grabben über verschiedene Aspekte des Spiels sprechen.

So werden im Laufe des Videos unter anderem die Einheitenerstellung, die Änderungen beim Attributen-System, einzigartige Einheitentypen, unendlicher Munitionsvorrat für die Bogenschützen, Erschöpfung und Friendly Fire (irrtümlicher Beschuss eigener Streitkräfte) thematisiert. Das Deutsch untertitelte Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: