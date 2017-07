Im Montagmorgen-Podcast Nummer 220 spricht Jörg mit Ex-GG-Praktikant Jan Szyja über zuletzt Gespieltes – vor allem aber über die von Jan erstellten neuen 4K-Vorspänne für unsere Videos. Natürlich gibt es wie immer auch eine Vorschau auf die Themen der aktuellen Woche. Ganz zum Schluss kommt noch Benjamin dazu, um sich bei den User-Fragen einzuklinken.

Alle Themen in der Übersicht:

00:30 Einen wunderschönen Montagmorgen

00:38 Jan Szyja erklärt noch mal, wer er eigentlich ist.

01:50 Jan erzählt mehr über die neuen GG-Vorspänne, die er gemacht hat.

05:30 Jan hat The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5) gespielt.

(im Test: Note 9.5) gespielt. 06:40 Jan und Jörg spekulieren über den kommenden Zelda-DLC und 18er-Inhalte.

08:16 Was erwartet Jan sich von der gamescom?

09:06 Jörg hat auch einiges in der letzten Zeit gespielt, unter anderem Strategic Command .

. 10:26 Zudem hat er Ultimate General - Civil War einige Stunden gezockt.

einige Stunden gezockt. 10:45 Zu Letzterem gibt es heute noch einen Artikel von Jörg und Vampiro .

. 11:00 Morgen kommt dann auch ein Test zu Die Säulen der Erde .

. 11:45 Vom F1 2017 -Event, das Christoph heute besucht ohne Umschweife zum Dieselskandal und Industriekartellen.

-Event, das Christoph heute besucht ohne Umschweife zum Dieselskandal und Industriekartellen. 13:00 Weiter geht es auch mit dem Let's Play zu The Surge nach dem Rant letzte Woche.

nach dem Rant letzte Woche. 14:28 Von Christoph kommt auch eine Preview zu Mario + Rabbids - Kingdom Battle.

16:00 Jörg und Heinrich machen demnächst eine SdK zum Survival-Spiel The Long Dark .

. 18:17 Weiter geht's mit den User-Fragen: jguillemont fragt nach den Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag von GamersGlobal.

fragt nach den Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag von GamersGlobal. 19:22 Labrador Nelson will wissen, wann das Rocket League -Turnier stattfindet.

will wissen, wann das -Turnier stattfindet. 20:27 Wer ist eigentlich Denis Michel , fragt Hedeltrollo .

, fragt . 22:15 Gibt es wieder ein Vorstellungsvideo zu SNES Classic Mini, will THEArtist wissen.

wissen. 23:13 Aladan will wissen, was Jörg v on Total War - Warhammer 2 erwartet und plant.

will wissen, was Jörg v erwartet und plant. 24:45 Was wäre unsere Henkersmahlzeit, fragt Golmo .

. 25:00 COFzDeep will wissen, ob wir Angst vor Skynet haben.

will wissen, ob wir Angst vor Skynet haben. 26:20 Jörg fällt noch was zu nicht funktionierenden Passwörtern ein...

27:36 endymi0n will mehr Tests zu Switch-Titeln. Wird es sie geben?

will mehr Tests zu Switch-Titeln. Wird es sie geben? 28:45 Tschüss bis nächste Woche.

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, jetzt auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes. Eure Userfragen stellt ihr bitte wie gewohnt in den Kommentaren.