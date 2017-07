Escape From Tarkov: Beta-Start und neuer Trailer

PC MacOS

Battlestate Games gab kürzlich den Start der geschlossenen Beta für seinen Online-Shooter Escape From Tarkov (im GDC-Bericht) bekannt. Nachdem in der Alpha-Phase nur die Käufer der „Edge of Darkness Limited Edition“ (109,99 Euro) einen garantierten Zugang erhielten und den Käufer von „Left Behind Edition“ (57,99 Euro) und “Prepare for Escape Edition“ (79,99 Euro) lediglich eine Chance auf Teilnahme geboten wurde, können mit dem Beginn der Beta nun alle Zahlungswilligen, inklusive der Käufer der Standard-Version (34,99 Euro) die Server betreten.

Die Verteilung von Keys hat bereits begonnen und soll laut den Entwicklern in Wellen erfolgen. Dabei werden Käufer, die ihre Pakete früher als andere erworben haben, zuerst mit den Zugangscodes versorgt. Wenn ihr also bisher noch keine E-Mail erhalten habt, müsst ihr euch ein wenig gedulden. Alle Keys sollen dem Studio zufolge innerhalb einer Woche verteilt werden. Mit dem Start der Beta erhält das Spiel folgende Updates (Herstellerangaben):

Den ersten Teil der Küste – die größte Location im Spiel

Verbesserte Balance der bestehenden Locations samt neuen Teilen zum Erkunden

Zusätzliche nützliche Items, Medizin und Ausrüstung

Ein erweitertes Waffenarsenal mit neuen Modifikationen

Ein ausbalanciertes Wirtschafts- und Versicherungssystems

Eine Chat-Funktion, um Informationen oder Raid-Kameraden zu finden

Escape From Tarkov soll noch im Laufe dieses Jahres für Windows und Mac erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es derzeit noch nicht. Passend zum Start der neuen Testphase wurde auf YouTube ein actionreicher Trailer online gestellt, der euch einen Blick auf die Beta gewährt.