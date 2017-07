Gran Turismo Sport: Gameplay-Szenen im Acht-Minuten-Video

PS4

Polyphony Digital arbeitet derzeit fleißig weiter an der Rennsimulation Gran Turismo Sport (Preview), die noch im Herbst dieses Jahres exklusiv für die PS4 erscheinen wird. In einer neuen Episode von Playstation Underground hat der Publisher Sony neue Szenen aus der Singleplayer-Kampagne präsentiert. Diese soll laut den Entwickler vor allem dazu dienen, euch mit den Mechaniken, Fahrtechniken und Strecken im Spiel vertraut zu machen. Zu diesem Zweck sollen euch in der Kampagne mehr als 150 verschiedene Übungen zur Verfügung stehen.

Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Gran Turismo Sport wird ab dem 19. Oktober für die PS4 / PS4-Pro im Handel erhältlich sein. Auf der leistungsstärkeren Pro-Konsole wird der Titel eine 4K-Auflösung (via Checkerboarding Rendering), 60 Bilder pro Sekunde, HDR-Support, sowie die Unterstützung von Playstation VR bieten.