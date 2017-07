Metroid Prime 4: Release vielleicht doch erst 2019

Switch

Auf der diesjährigen E3 kündigte Nintendo Metroid Prime 4 für die Switch an und gab bekannt, dass der Titel voraussichtlich im kommenden Jahr erscheinen wird. Doch daraus wird es möglicherweise nichts, denn während andere Switch-Ankündigungen, wie Fire Emblem Echoes - Shadows of Valentia (3DS-Testnote: 8.0), Kirby und Yoshi in der Release-Liste der kommenden Spiele im kürzlich veröffentlichten Quartalsbericht mit 2018 markiert werden, wurde Metroid Prime 4 lediglich mit der Angabe „TBA“ (to be announced / wird noch angekündigt) versehen.

Das muss zwar nicht zwangsweise heißen, dass die Veröffentlichung auf das übernächste Jahr verschoben wurde. Die Tatsache, dass auf dem E3-Event lediglich ein kurzer Teaser gezeigt wurde, der nichts weiter als ein Logo zum Spiel präsentierte, lässt aber vermuten, dass die Entwicklungsarbeiten an dem Titel sich noch in einem frühen Stadium befinden. Sollte das der Fall sein, können sich die Fans so lange die Zeit mit Metroid - Samus Returns, dem Remake zu Metroid 2 vertreiben. Das Spiel wird am 15. September für Nintendo 3DS erscheinen.