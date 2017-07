Dragon Quest 11 für den Westen bestätigt + 4 Stunden Gameplay im Video

Switch PS4 3DS

Nachdem es bereits im Vorfeld Hinweise auf eine Veröffentlichung von Dragon Quest 11 - In Search of Departed Time im Westen gab, hat der japanische Entwickler und Publisher Square Enix den Titel nun auch offiziell für den hiesigen Markt bestätigt. Wie der Game Designer Yugi Horii in einem Video-Statement verriet, sind die Lokalisierungsarbeiten bereits im Gange. Laut Horii wird das Spiel im Westen in fünf Sprachen (inklusive Englisch) erhältlich sein.

„Es ist eine Menge Text und es gibt entsprechend noch viel zu tun, aber wir geben unser Bestes und arbeiten hart daran, euch das Spiel so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen, so der Entwickler. Wann genau der Titel hierzulande aufschlagen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. In Japan ist Dragon Quest 11 bereits ab heute für die PS4 und den Nintendo 3DS erhältlich. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch befindet sich derzeit ebenfalls in der Entwicklung.

Wer schon mal einen ausführlichen Blick auf den Titel werfen möchte, kann sich die drei neuen Walkthroughs auf dem YouTube-Kanal von Shirrako anschauen. Diese bieten insgesamt mehr als vier Stunden PS4-Pro-Gameplay (in japanischer Sprache). Dabei bekommt ihr den Prolog zu sehen und könnt einen Blick auf die königliche Hauptstadt von Delcadar werfen.